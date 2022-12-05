الظفيري ثاني «باها دبي»

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حقق بطل الراليات الكويتي مشاري الظفيري المركز الثاني في الترتيب العام في منافسات فئة (T4) ضمن منافسات رالي (باها دبي) بالجولة الثامنة والاخيرة من (بطولة العالم للراليات الصحراوية الباها 2022). وقال الظفيري في تصريح لـ «كونا» إنه استطاع انهاء بطولة العالم بعد منافسات الجولة التي انطلقت في بداية ديسمبر الحالي واختتمت امس بحصوله على المركز الثاني بعد تقديمه كل ما لديه لتحقيق طموحه بالفوز باللقب. وأوضح أن بطولة العالم لـ «الباها» انطلقت في شهر مارس الماضي وكانت في الاردن وبعدها انتقلت إلى ايطاليا واسبانيا وبولندا والبرتغال والسعودية وأخيرا في الامارات وشهدت منافسة شرسة مع الابطال المصنفين من مختلف دول العالم.

