اختتام دورة «أبناء أسيوط الخامسة»

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اختتمت رابطة أبناء أسيوط العاملين في الكويت دورتها الخامسة بحضور سفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت، وممثلي الهيئة العامة للرياضة وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية وممثلي الروابط المصرية في الكويت. وأقيمت المباراة النهائية بين فريقي بني هلال والقراصنة، وانتهت بتتويج بني هلال بطلاً للنسخة الخامسة لدورة ابناء اسيوط بالكويت.

جدير بالذكر ان رابطة اسيوط تعد من الروابط العريقة بدولة الكويت ولها باع كبير فى العمل الخدمي ايضاً.وتقدم ملتقى المصريين بالكويت (اول فريق خيري تطوعي للمصريين بالخارج) بخالص التهاني للمستشار عبد الله بدران رئيس الرابطة والأستاذ اشرف ابوعيطة نائب رئيس الرابطة ومجلس الادارة واعضاء الرابطة على نجاح الدورة الخامسة.

