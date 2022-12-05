القادسية يلتقي كاظمة في «الطائرة»

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يلتقي اليوم القادسية مع كاظمة في 07:15 مساء ضمن منافسات دوري الكرة الطائرة، كما يلعب اليوم أيضا الكويت مع الجهراء في 05:15، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر البطولة العربي وكاظمة والجهراء برصيد 6 نقاط لكل منهما من انتصارين للأول والثاني وانتصارين وهزيمة للثالث، يأتي بعدهما القادسية والكويت بثلاث نقاط لكل منهما من انتصار وهزيمة، ثم برقان والساحل دون رصيد من النقاط. ويسعى كاظمة إلى مواصلة الانتصارات والانفراد بالصدارة، فيما يريد القادسية تعويض هزيمته أمام العربي في الجولة قبل الماضية وتحقيق الفوز على البرتقالي اليوم. بدوره يريد الكويت تحقيق نقاط المباراة أمام الجهراء وتعويض الهزيمة المفاجئة التي تكبدها الأبيض بسبب خطأ إداري عبر اشراك لاعب موقوف أمام العربي ما دفع اتحاد اللعبة إلى اعتباره خاسراً 3-0 بعد أن كان فاز بالمباراة 3-1.