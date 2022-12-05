لماذا تقدموا ولماذا تخلفنا؟!

الاخيرة

من النهضة المباركة للسعودية إلى إبهار كأس العالم في قطر وقبلهما اكسبو الإمارات وإنجازات البحرين وعمان التي تقابلها إخفاقات وأزمات لا تنتهي عندنا في الكويت مستمرة منذ عقود تسببت بتركنا مجالات الريادة بالمنطقة وركوننا إلى التخلف الشديد عن الركب، فما سبب تقدمهم المبهر وسبب تخلفنا المروع؟!

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تقدمنا قديما وتقدموا بعدنا عندما اخذنا وأخذوا بنهج الليبرالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسامحوا مع العالم واستفادوا من الدول المتقدمة الصديقة بدلاً من عدائها ومناكفتها،

وتخلفنا عندما حاربنا الإبداع والمبدعين واستبدلنا بالفرق الإدارية الناجحة فرقاً إدارية فاشلة ومخفقة واعتقدنا بالفعل أننا غير.

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آخر محطة: كي نتحرك إلى الأمام علينا أن نستمر في عزل الاصنام وتكسيرها. فمن دمر الكويت بالسابق لن يعمرها بالمستقبل ولن يتسبب بنهضتها، المهم ألا نكتفي بعزل السيئين بل أن نحسن اختيار البدلاء منعاً للأخذ بنهج ومبدأ.... فاسدكم سيئ لذا سنستبدل به ... فاسدنا الجيد!