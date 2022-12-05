حالة مطرية.. ذروتها غداً

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قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر اعتبارا من امس الاحد بحالة مطرية متوسطة الشدة بشكل عام وتستمر حتى يوم الخميس المقبل على فترات متقطعة. وأوضح لـ«كونا» أن ذلك يرجع لتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يتقدم تدريجيا مصحوبا بكتلة هوائية رطبة مع وجود منخفض في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها سحب ركامية أحيانا مع فرصة لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق. وأضاف القراوي أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون ما بين «22-24» في حين ستكون درجة الحرارة الصغرى ما بين «16-18» درجة مئوية. وذكر أن النظام الجوي سيتعمق تدريجيا من مساء اليوم الاثنين وتكون ذروته مساء غد الثلاثاء ونهار بعد غد الأربعاء ومن المتوقع أن تكون كميات الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا مع فرص لتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تزيد سرعتها على 50 كيلومتراً بالساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 اقدام.