زيادة رواتب المتقاعدين.. «نسبة وتناسب»

الأولى

كشف عضو لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري عن أن خريطة عمل مجلس الأمة والقوانين التي لها الاولوية ستتضح في منتصف الشهر الحالي، وأوضح أن اللجنة بحثت أولويات السلطتين وطالبت الحكومة ولجان المجلس بتقديم أولوياتهم. ولفت الى أنه بعدما تأتي قوانين الحكومة وأولويات اللجان والأعضاء ستجتمع اللجنة وتضع خارطة طريق تشريعية حتى نهاية يونيو 2023.

وبخصوص التوافق الحكومي- النيابي على قوانين تعارض المصالح ورواتب ربات البيوت وزيادة رواتب المتقاعدين أوضح لاري أن قانون تعارض المصالح كان محورا رئيساً في استجواب وزيرة الأشغال، والقانون إذا أقر بالشكل الصحيح سينهي مثل هذه الأمور.

وأكد لاري ضرورة اضافة شريحة ربات إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية)، لافتا الى أن الوزير يستطيع إضافة أي شريحة يراها مستحقة، وربات البيوت بحاجة إلى أن يضافوا وعددهم 18 ألفاً أعمارهن فوق الخمسة وخمسين عاما.

وبخصوص رواتب المتقاعدين، قال لاري: إن هناك مقترحاً بوضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين بـ 1000 دينار، موضحا أن وزير المالية عبد الوهاب الرشيد طرح رقماً آخر وقال إن هناك دراسة من الناحية الفنية والقانونية.

وأوضح لاري أن الوزير الرشيد يبين أن هناك أناساً معاشاتهم بين 600 و 700 دينار، فلو وضعوا السقف 1200 دينار فلن تكون هناك عدالة، مبيناً أن الوزير اقترح أن من يتقاضى أقل من 2000 دينار تضاف له نسبة معينة تشمل الجميع، مستدركاً بالقول نحن مع وجود حد أدنى، ومبلغ الـ 600 لا تكفي لتغطية الأعباء المعيشية.

من جهة اخرى قدم النواب صالح عاشور وأحمد لاري وخليل الصالح ود. خليل أبل وهاني شمس اقتراحا بقانون لإسقاط الديون الحكومية عن المواطنين عند وفاتهم مثل القروض الإسكانية واستقطاعات التأمينات الاجتماعية تخفيفاً عن ورثتهم.

