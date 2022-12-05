طلال الخالد: لا مثيل لشعب الكويت الأصيل

الأولى

أثنى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على أهل الكويت وأصالة معدنهم وكرم عطائهم، وقال ان الشعب الكويتي الاصيل ليس له مثيل، سائلا الله ان يعينه على رد ولو جزء من جميله، داعيا المولى ان يحفظ ويسعد ويبارك لأهل الكويت الطيبين وان يوفقهم لما يحبه ويرضاه.

جاء ذلك في رسالة شكر وعرفان وجهها الخالد الى الشعب الكويتي الذي قال عنه: انهم الذين غمرونا بمشاعرهم الصادقة ومحبتهم التي هي تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا واعناقنا ما حيينا.

واضاف: الشكر موصول لكل من عادنا او دعا لنا او تواصل معنا هاتفيا أو برسالة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وزاد الخالد في رسالته: نحمدُ الله اولاً وأخيراً على كرمه وفضله وأن منَّ علينا بالشّفاء بعد السقم، واسأله سبحانه وتعالى ان يديم على اهل الكويت الصحة والعافية وان يشافي مرضاهم وان يبعد عنهم كل مكروه وأن يديم على الكويت والكويتيين الأمن والأمان ويبارك في أرزاقهم ويصرف عنهم السوء والضرر.

وختم بقوله: ادعو الله العلي القدير ان يوفقنا ويعيننا على خدمة وطننا الغالي وشعبه الكريم في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.