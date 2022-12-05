وزير المالية: لا خصم على «كاش الإجازات»

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أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، أمس، الالتزام التام والتعهد بصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات للموظفين في الجهات الحكومية مع الحث على سرعة الصرف.

وأوضح ان ايداع الـ40% من المبالغ كان لأسباب تنظيمية وأطمئن الجميع الى ان المبالغ مرصودة بالكامل لدى وزارة المالية وجار العمل على استكمال الاجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات خلال اسبوع. من جهة أخرى كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن ان نسبة الكويتيين العاملين في وزارة المالية بلغت 99.6 %، لافتاً الى ان عدد العمالة الوافدة الذين انهيت خدماتهم بلغ 76 من اصل 172، فيما يتبقى 96 موظفاً غير كويتي يتم تنفيذ خطة الاحلال بحقهم اولاً فأولاً بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وبين الرشيد ان الوظائف المتبقية من غير الكويتيين تتضمن وظائف دنيا لا يتم شغلها من قبل العناصر الوطنية، موضحاً ان هناك 31 فراشا و14 سائقاً و9 طباعين و8 وظائف حرفية والمتبقي 26 في وظائف المحاسبة والاقتصاد والقانون والحاسب الآلي.

ولفت الى انه يتم تطبيق سياسة الاحلال بحق الجميع اولاً فأولاً وتحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وخطته الموضوعة بهذا الشأن.

وفي السياق ذاته، بين الرشيد ان 18 موظفاً تم انهاء خدماتهم في الأمانة العامة للتخطيط التي بلغت نسبة التكويت بها 99.16%، فيما اوضح ان نسبة تطبيق التكويت في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بلغت 100% فيما عدا وظائف القانون بنسبة 97%.

كما بلغت النسبة في بنك الائتمان 100% وبلغت نسبة التكويت في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 97% ونزع الملكية بلغت النسبة بها 97%.