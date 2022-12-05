العاصمة المنسيِّة.. تسألكم الاهتمام

الأولى

?كتب فايز الزعل

على الرغم من تعاقب العديد من الحكومات على مشروع تطوير العاصمة الذي اعلن عنه قبل 25 عاما مازالت مدينة الكويت منسية تراوح مكانها ولا حياة لمن تنادي، فلا جديد يحرك مياه التطوير والتجميل فيها سوى تصريحات المسؤولين والقيادات التي تدغدغ المشاعر فتختفي مما يطرح سؤالا ملحا: متى يستوعب المسؤولون أهمية عاصمة الدولة لينتفضوا ويضعوا الحلول العاجلة لتكون على نمط العواصم الخليجية والعربية والعالمية، خاصة أن العواصم تعتبر القلب النابض لكل دولة والواجهة الحضارية لها.

هناك العديد من الدراسات والاقتراحات المهمة التي قدمها أعضاء المجلس البلدي على مدى سنوات وسنوات، لكنها بقيت حبيسة الأدراج، فيما بقيت العاصمة تئن من أوجاعها وسلبياتها، على حالها، والوضع من سيئ إلى أسوأ بسبب المباني المتهالكة والآيلة للسقوط في كثير من شوارع العاصمة التي تجاور الأبراج الشاهقة الأشبه بناطحات السحاب والمولات الحديثة، والمناظر غير الحضارية التي تشوه صورة العاصمة، بالإضافة لـ «سلبيات» عديدة لن تتوقف عن حصرها.

ندرك أن هناك قفزات عمرانية وهندسة معمارية ومباني مستحدثة لكن على الرغم من التجميل المؤقت، إلا أن هناك جمالية لم يتم العمل بها وهي تطبيق القانون على المباني الآيلة للسقوط والمتخمة بالمخالفات، من يدقق في الطرقات فسيجد أن شوارع مدينة الكويت تزخر بكثير من المعالم الحضارية والتراثية، والجهات المعنية لم تضع خطة مدروسة لاستغلال هذه المعالم، وحان الوقت للعمل على استملاك البنايات القديمة وتعويض أصحابها أو طرح بدائل وحلول للخروج بنتائج مرضية، لابد من العمل و التخطيط لتحويل وسط العاصمة إلى مركز تجاري وسياحي، على غرار كثير من العواصم الخليجية والعربية. التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا عاصمة الكويت هي الاستثناء الوحيد من بين عواصم الدول العربية تفتقر إلى التطوير العمراني والبنية التحتية الجاذبة للاستثمارات، والمشاريع الهادفة إلى تحويل المدينة إلى مركز تجاري واستثماري.