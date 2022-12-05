فرنسا لحقت بهولندا والأرجنتين

الأولى

لحقت فرنسا بهولندا والأرجنتين إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 المستمر في قطر حتى 18 ديسمبر الحالي، بعد تغلبها على بولندا 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد الثمامة ضمن منافسات الدور ثمن النهائي. سجل أهداف منتخب «الديوك» أوليفيه جيرو (44)، وكيليان مبابي (74 و90+1)، وسجل هدف بولندا روبرت ليفاندوفسكي (90+9 من ركلة جزاء).

وتستمر منافسات الدور ثمن النهائي اليوم بإقامة لقاءين يجمع الأول اليابان مع كرواتيا على ستاد الجنوب، ويلتقي في الثاني البرازيل مع كوريا الجنوبية على ستاد (974).

ويتطلع المنتخب الياباني إلى مواصلة مغامراته في المونديال بعد تصدره المجموعة الخامسة بفوزين على ألمانيا (2-1) وعلى إسبانيا (2-1)، وخسارة أمام كوستاريكا (0-1)، لكنه يصطدم بالمنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية من البطولة، والساعي بدوره إلى حجز مقعده في الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية، يدخل المنتخب البرازيلي المرشح الأبرز للقب، مواجهة كوريا الجنوبية وهو يعاني من غيابات عدة. وبينما يسابق نيمار الزمن للحاق بالمباراة، خصوصا بعد مشاركته في تدريبات الفريق مؤخرا، فإن الشكوك مازالت تحوم بشأن إمكانية مشاركة ساندرو ودانييلو في اللقاء، بينما تأكد غياب غابرييل جيسوس وأليكس تيليس عن باقي مباريات البرازيل في المونديال