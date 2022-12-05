loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

متابعة نيابية لزيارة 4 مواطنين القدس المحتلة


تعهد عدد من النواب بمتابعة اجراءات الحكومة لتطبيق القانون ازاء ما اعتبروه تصرفات فردية من مواطنين أقدموا على طريق التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، لافتين الى ما قام به 4 من المواطنين بزيارة القدس المحتلة بموافقة كيان الاحتلال الاسرائيلي.
وقال النائب أحمد لاري: بينما يقوم 43 نائبا بالتوقيع على بيان يناهض التطبيع وجرائم المحتل المخالفة للقانون الدولي نجد بعض الكويتيين يتباهون بزيارة القدس بموافقة سلطات الاحتلال، مطالبا سلطات الدولة بتطبيق القانون عليهم.
من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان زيارة بعض الكويتيين للقدس الشريف مخالفة للقانون وعلى وزارة الداخلية التنبيه على ذلك ومن يقم بالزيارة فعليه تحمل تبعاتها لأنها تطبيع مع كيان محتل لأرض إسلامية وعربية وسنتابع الموضوع مع الحكومة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة