متابعة نيابية لزيارة 4 مواطنين القدس المحتلة

الأولى

تعهد عدد من النواب بمتابعة اجراءات الحكومة لتطبيق القانون ازاء ما اعتبروه تصرفات فردية من مواطنين أقدموا على طريق التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، لافتين الى ما قام به 4 من المواطنين بزيارة القدس المحتلة بموافقة كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال النائب أحمد لاري: بينما يقوم 43 نائبا بالتوقيع على بيان يناهض التطبيع وجرائم المحتل المخالفة للقانون الدولي نجد بعض الكويتيين يتباهون بزيارة القدس بموافقة سلطات الاحتلال، مطالبا سلطات الدولة بتطبيق القانون عليهم.

من جانبه، قال النائب صالح عاشور ان زيارة بعض الكويتيين للقدس الشريف مخالفة للقانون وعلى وزارة الداخلية التنبيه على ذلك ومن يقم بالزيارة فعليه تحمل تبعاتها لأنها تطبيع مع كيان محتل لأرض إسلامية وعربية وسنتابع الموضوع مع الحكومة.