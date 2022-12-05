«الكهرباء» تستقبل طلبات شواحن للسيارات الكهربائية

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شرعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باستقبال طلبات الحصول على شواحن للسيارات الكهربائية من خلال موقع الوزارة. وأعلنت الوزارة أن لائحة الشواحن الكهربائية تهدف إلى توفير خدمة شواحن السيارات الكهربائية للعملاء، ووضعت آلية لزيادة مواقع نقاط الشواحن في مناطق مختلفة بالكويت، إضافة إلى أسس ربط المنظومة بشبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفقاً للشروط الفنية والمعايير القياسية المناسبة للظروف المناخية للكويت فيما يخص شواحن السيارات الكهربائية.

وأوضحت ان المواقع المقترحة لتركيب شواحن السيارات الكهربائية تشمل مباني حكومية من بينها مجمع الوزارات بجانب بعض المباني التجارية، مثل الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية والنوادي الصحية، وأيضًا المباني الاستثمارية، وبعض مناطق السكن الخاص.