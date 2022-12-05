وزير التجارة: تأجير 1193 قسيمة صناعية للشركات

الأولى

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن تأجير 1193 قسيمة صناعية للشركات و15 قسيمة للقطاع الخاص والمطورين. وأوضح في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها أن الهيئة العامة للصناعة تقوم بعرض مشاريعها بالتعاقد مع القطاع الخاص على مجلس إدارة الهيئة وفقاً لاختصاصاته الواردة في القانون لاعتماد الآلية التي سيطرح بها المشروع والتي بناءً عليها يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة لدى الهيئة والحصول على موافقات الجهات الرقابية.

وبين أن عقود القسائم الصناعية يتم تجديدها في حال التزام المخصص له بغرض التخصيص والتأكد من عدم وجود مخالفات.

وقال إن الهيئة العامة للصناعة قامت بسحب عدد من القسائم الصناعية من المستثمرين لأسباب متعددة منها عدم استغلال القسيمة أو تعثر المستثمر في تنفيذ البرنامج الزمني الخاص بإنشاء المنشآت الصناعية بعد صدور قرارات السحب من قبل مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.