المشعل: إنجاز المشاريع الإسكانية وفق برنامج زمني

وطن النهار

أكد رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد اهمية بذل كل الجهود لإنجاز جميع المشاريع الإسكانية وفق البرنامج الزمني، مشيرا الى استعداد الجهاز لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها المشاريع الحكومية.

وذكر بيان صحافي صادر عن جهاز متابعة الاداء الحكومي ان الشيخ أحمد المشعل والوفد المرافق له قام امس بزيارة ميدانية إلى مشروع شرق صباح الأحمد حيث كان في استقباله مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف أحمد الهداب ومجموعة من مهندسي المشروع.

وعقد الشيخ احمد المشعل خلال هذه الزيارة الميدانية اجتماعا مع القائمين على المشروع تم خلاله تقديم عرض مرئي ومناقشة آخر مستجدات البرنامج الزمني لمشروع شرق صباح الأحمد.

يذكر ان مشروع شرق صباح الاحمد يحتوي على أكثر من ألف وحدة سكنية وعلى شبكات خدمات البنية التحتية التابعة له.

