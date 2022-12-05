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وزيرة الأشغال: اختصار الدورة المستندية لصيانة الشوارع

علي الفرحان
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الإثنين 05 ديسمبر 2022

قامت وزيرة الاشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اماني بوقماز بزيارة إلى مدينة جابر الاحمد السكنية بدعوة من اللجنة التنسيقية للمنطقة والاستماع الى أهم الملاحظات التي يعاني منها قاطنو المنطقة. واستمعت الوزيرة إلى المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة والتي يأتي على رأسها صيانة شوارع المدينة المتهالكة واستحداث مداخل ومخارج جديدة لمنع تكرار حوادث السيارات، حيث وعدت الاهالي باختصار الدورة المستندية التي تستغرقها عمليات تخصيص بنود ميزانية المناقصات وما يتبعها من عمليات طرح وترسية لتلك المناقصات، الى جانب تسريع وتيرة ميزانية صيانة الشوارع.
بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال محمد العنزي إن الوزيرة وجهت بفك التشابك الحاصل بين قطاعات الأشغال والجهات الحكومية الأخرى بهدف إنجاز مشاريع الصيانة في كل مناطق البلاد على صعيد البنية التحتية والطرق لاسيما مدينة جابر الأحمد. من جانبه اكد رئيس اللجنة التنسيقية التطوعية لمدينة جابر الأحمد محمد الشمري إن الوزيرة بوقماز وعدتهم بتعجيل رصد وإقرار الميزانية الخاصة بمدينتهم لتأهيل شوارع المنطقة المتهالكة وتنفيذ مداخل ومخارج للمنطقة.


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