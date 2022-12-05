«الكهرباء» تستقبل آلياً طلبات الحصول على شواحن السيارات

وطن النهار

شرعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باستقبال طلبات الحصول على شواحن للسيارات الكهربائية من خلال موقع الوزارة، بعد تجربة الخدمة على الموقع، وسوف تقوم الوزارة عبر فرقها باعتماد تلك الشواحن، من خلال الكشف عليها ومتابعة مدى التزام أصحابها بالشروط الموضوعة لها، حفاظاً على سلامة الشبكة الكهربائية ومستخدميها كما ستكون هناك مخالفات من الوزارة للشواحن غير المعتمدة من قبلها. واعلنت الوزارة في وقت سابق اللائحة التي تهدف إلى توفير خدمة شواحن السيارات الكهربائية للعملاء، ووضعت آلية لزيادة مواقع نقاط الشواحن في مناطق مختلفة بالكويت، إضافة إلى أسس ربط المنظومة بشبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفقاً للشروط الفنية والمعايير القياسية المناسبة للظروف المناخية للكويت فيما يخص شواحن السيارات الكهربائية. وهدفت اللائحة الجديدة إلى توفير خدمة شحن السيارات الكهربائية للعملاء حيث وضعت آلية لزيادة مواقع نقاط الشواحن في مناطق مختلفة بالدولة، وربط المنظومة بشبكة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وفق الشروط الفنية والمعايير القياسية التي تتناسب مع الظروف المناخية للكويت، فيما يتعلق بالشواحن.