الطيار علي عبدالله حسين يشارك في يوم الطيران المدني الدولي

وطن النهار

تنطلق فعاليات يوم الطيران المدني الدولي في عامه الـ 79، حيث يحتفل بهذه المناسبة في السابع من ديسمبر من كل عام، ويشارك المتخصص في علوم الطيران عضو مجلس إدارة مركز الطيران الكويتي مدير السلامة الجوية الطيار علي عبدالله حسين في هذا الحدث العالمي زملاءه العاملين في قطاعات الطيران حول العالم.

تأتي هذه المشاركة، رغبة منه في المساعدة على تعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، ودعمه اللامحدود لمواضيع السلامة الجوية وأمن المطارات والناقلات الجوية، وأهمية دور منظمة الطيران المدني الدولية في تعزيز التعاون بين الدول، وتحقيق أهداف اتفاقية شيكاغو.

وأكد حسين أن هذه الاحتفالية الدولية تحظى بأهمية كبيرة كونها تعزز من التعاون المشترك بين منظمة الطيران المدني الدولية «إيكاو» وهيئات وإدارات الطيران المدني في العالم من أجل تطوير قطاع النقل الجوي. وهي مناسبة لتثقيف المهتمين بكل ما يتعلق بصناعة الطيران، ومعالجة القضايا العالمية، والاحتفال بالانجازات الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» تعمل مع 193 دولة ومجموعة في مجال الطيران، وقد تأسست في عام 1947 وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، ومقرها الرئيسي في القسم الدولي في مدينة مونتريال الكندية. والمنظمة مسؤولة عن تطوير صناعة النقل الجوي لضمان أمنها وسلامتها ونموها، وتطوير تقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها، وتضع معايير الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها، لدعم أمان وفعالية واستدامة قطاع الطيران المدني، والتي تسمح بدورها بإطلاق أكثر من 125 ألف رحلة يومية بأمان في كل منطقة من مناطق العالم.

