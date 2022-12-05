سفارة الإمارات اكتظَّت بحشود المهنئين بالعيد الوطني

وطن النهار

بمشاركة حشد كبير من المهنئين أقامت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى البلاد وبحضور وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح احتفالية بمناسبة اليوم الوطني والذكرى الـ 51 لاتحاد الامارات.

وبهذه المناسبة أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي عمق العلاقات الكويتية- الإماراتية في جميع المجالات، مشيدا بالإنجازات التي حققتها دولة الامارات في جميع الميادين.

وتقدم بالتهنئة للقيادة والشعب الإماراتي بهذه المناسبة التي قال إنها مناسبة سعيدة على جميع دول الخليج، متمنيا لهم التقدم والازدهار.

ومن جانبه، قال سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى البلاد د. مطر النيادي: تعد العلاقات بين دولة الإمارات والكويت نموذجًا استثنائيًا وثريًا للتعاون والتكاتف على كل الأصعدة، والتي تستمد قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، ومن حرص قيادتي البلدين على دفعها نحو المزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

واضاف: العلاقات الإماراتية- الكويتية تقوم على روابط الدم والنسب والتاريخ المشترك، وهي في تطور مستمر وتستند إلى دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» واخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة.

وقال: إن الزيارات واللقاءات والاتصالات بين المسؤولين في البلدين الشقيقين مستمرة للتشاور والتنسيق على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات. وان احتفاء الكويت الشقيقة بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات تعكس العلاقات الاستراتيجية والاجتماعية المتجذرة بين بلدينا، والتي استندت إلى تاريخ شيد بنيانه الآباء المؤسسون، وتغذت أوردته من أواصر النسب وروابط الدم.

ومن ناحيته قال مستشار الديوان الاميري الشيخ فيصل المالك: إن الامارات والكويت بلد واحد والعلاقات بين البلدين تظهر أمامكم مباشرة.

واضاف: إن الدولة الكويتية من خلال التلفزيون والاذاعة والتفاعل الكامل مع كل قطاعات المجتمع المدني والديوان الاميري تحتفل بالعيد الوطني الـ 51 لدولة الامارات، وهذا يدل على أن ذلك الأمر شيء غير مسبوق، وأتمنّى ان تدوم المحبة بين الدولتين الشقيقتين والقيادتين والشعبين، وأيضاً بين كل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي والعرب كافة.

ازدهار وتطور

ومن جانبه، قال السفير العماني لدى البلاد. صالح الخروصي «نحن نهنئ دولة الامارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً بعيد الاتحاد، ونتمنى لها المزيد من التطور والتقدم والنماء، وهذه مناسبة سعيدة في الامارات ولمنظومتنا الخليجية التي نتمنى لها دائماً المزيد من التطور والتقدّم.

بدوره قال: السفير الاسباني ميغيل خوسيه مورو أغيلار: «نحن سعداء جداً بمشاركتنا في هذه المناسبة الرائعة مع صديقنا السفير الاماراتي، نظراً لأن دولته هي صديقة قديمة لاسبانيا ونتمتع بعلاقات ثنائية قوية جدا».

من جهتها، هنأت السفيرة الفرنسية كلير لوفليشر الامارات قائلة: «أتيت اليوم لأعبر عن قوة وعمق علاقتنا مع هذا البلد الرائع، كما أتمنى أن تستمر علاقاتنا القديمة في التطور والازدهار في الأعوام المقبلة».

ومن جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جيمس هولتسنايدر : «باسم الولايات المتحدة، أتيت لتقدمة التهنئة بعيد الاتحاد»، مضيفاً أن «الامارات دولة رائعة وأنا سعيد جداً لرؤية ما يحدث اليوم بكل الامارات». وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجكيستان د. زبيدالله زبيدوف: الامارات دولة مهمة للخليج وللمنطقة، ونحن نتمنى لشعب الامارات الازدهار والتطور، خصوصاً انها احدى دول مجلس التعاون الذين يشهدون انجازات كبيرة في كل المجالات».

اما السفير المصري اسامة شلتوت فقال: «يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لقيادة وحكومة وشعب الامارات الشقيقة. ونحن اليوم نحتفل بعيد الاتحاد، ونحن سعداء لما وصلت اليه الامارات من تقدّم وازدهار وهي دولة رائدة في كثير من الاعمال ونقدم لها كل الشكر لما تقدّمه من دعم لمعظم الدول العربية عموما ومصر خصوصاً، كما أن العلاقات المصرية- الاماراتية علاقات أخوية ومتميزة وتمتد جذورها بأعماق التاريخ وكما ان الامارات سند لمصر فان مصر سند للامارات».

من ناحيته، قال السفير الايراني د. محمد إيراني : «مبروك للامارات قيادة وشعبا باليوم الوطني»، معتبراً أن «الامارات بلد جار لإيران منذ زمن، وتربطنا بهم علاقات ممتازة وخصوصاً العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، حيث لدينا جالية ايرانية كبيرة تعمل في الامارات، كما ان ثمة تواصل مستمر بين البلدين»، مضيفاً: «هناك نوع من التطوّر في كل دول مجلس التعاون وخصوصاً في الامارات وذلك بفضل سياسة قيادتهم الحكيمة التي تعمل لمصلحة الدولة، كما أن علاقاتهم مع دول الجوار ممتازة».

تجهيزات وتحضيرات

وهنأت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس الامارات قيادة وحكومة وشعبا بالذكرى الـ 51 لاتحاد الامارات، مشيدا بجهود السفير الاماراتي د. مطر النيادي للتعريف ببلاده في شتى المجالات وخصوصا التجهيزات والتحضيرات التي تقوم بها الامارات لاستضافة قمة التغير المناخي المقبلة «Cop28».

