الجارالله: الإمارات سياسة حكيمة ودور مؤثر

وطن النهار

هنأ نائب وزير الخارجية الأسبق خالد الجارالله دولة الإمارات العربية قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني والذكرى الـ 51 للاتحاد. وقال في تصريح للصحافيين على هامش الحفل - لقد حققت الإمارات إنجازات كبيرة في جميع المجالات على المستوى المحلي، الخليجي، العربي و الدولي. وعلى الصعيد المحلي فلقد حققت قفزات في الحركة العمرانية، كما أن هناك اهتماما كبيرا وغير مسبوق بالإنسان الاماراتي، اضافة لما تحقق من دور مهم وبارز على المستوى الخليجي وندرك تماما الدور الإماراتي الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي وحرصها على تحقيق الإنجازات والمكاسب لهذه المسيرة، كما ندرك أيضا دعم الإمارات للعمل العربي المشترك ونؤكد ان هذا الدور سيتواصل بفضل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. واضاف على المستوى الدولي ندرك دورها المؤثر وسياستها الحكيمة على المستويات كافة، لافتا إلى ما يعيشه العالم من أزمات سياسية واقتصادية وحروب ولعبت الإمارات دورا فعالا لتجنيب البشرية ويلات الحروب، متمنيا لدولة الإمارات التقدم والازدهار.