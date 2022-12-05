العاصمة لاتزال منسية.. ولا حياة لمن تنادي

وطن النهار

على الرغم من تعاقب العديد من الحكومات على مدى أكثر من 25 عاما، مازالت عاصمة الكويت منسية تراوح مكانها ولا حياة لمن تنادي، فلا جديد يحرك مياه التطوير والتجميل فيها سوى تصريحات المسؤولين والقيادات التي تدغدغ المشاعر فتختفي، السؤال الذي يطرح نفسه متى يستوعب المسؤولون أهمية عاصمة الدولة لينتفضون ويضعون الحلول العاجلة لتكون على نمط العواصم الخليجية والعربية والعالمية، خاصة أن العواصم تعتبر القلب النابض لكل دولة والواجهة الحضارية لها.

هناك العديد من الدراسات والاقتراحات المهمة التي قدمها أعضاء المجلس البلدي على مدى سنوات وسنوات، لكنها بقيت حبيسة الأدراج، فيما بقيت العاصمة تئن من أوجاعها وسلبياتها، على حالها، والوضع من سيئ إلى أسوأ بسبب المباني المتهالكة والآيلة للسقوط في كثير من شوارع العاصمة التي تجاور الأبراج الشاهقة الأشبه بناطحات السحاب والمولات الحديثة، والمناظر غير الحضارية التي تشوه صورة العاصمة، بالإضافة لـ سلبيات عديدة لن تتوقف عن حصرها.

ندرك أن هناك قفزات عمرانية وهندسة معمارية ومباني مستحدثة لكن على الرغم من التجميل المؤقت، إلا أن هناك جمالية لم يتم العمل بها وهي تطبيق القانون على المباني الآيلة للسقوط والمتخمة بالمخالفات، من يدقق في الطرقات سيجد أن شوارع مدينة الكويت تزخر بكثير من المعالم الحضارية والتراثية، والجهات المعنية لم تضع خطة مدروسة لاستغلال هذه المعالم، وحان الوقت للعمل على استملاك البنايات القديمة وتعويض أصحابها أو طرح بدائل وحلول للخروج بنتائج مرضية، لابد من العمل و التخطيط لتحويل وسط العاصمة إلى مركز تجاري وسياحي، على غرار كثير من العواصم الخليجية والعربية.

التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا عاصمة الكويت هي الاستثناء الوحيد من بين عواصم الدول العربية تفتقر إلى التطوير العمراني والبنية التحتية الجاذبة للاستثمارات، والمشاريع الهادفة إلى تحويل المدينة إلى مركز تجاري واستثماري.

يوجد تطوير جزئي وبطيء جدا مقارنة مع مشاريع الدول المجاورة، لماذا لا يكون لدينا جدول زمني محدد ينتهي خلال فترة لن تتجاوز خمس سنوات، ولماذا لا نستقطب شركات كبرى من الخارج تقوم بالإعمار وتطوير العاصمة لتصبح مدينة ذكية وحالمة بجميع معالمها.

يذكر أن خطة تطوير العاصمة من خلال الحكومات المتعاقبة منذ نحو 25 عاماً ولا تزال حبيسة الأدراج، ولم يتحقق شيء يذكر على أرض الواقع اللهم إلا إقامة مشاريع عقارية وأبراج شاهقة تجاورها مبان متهالكة وبيوت مهدمة أو آيلة للسقوط، متى يتعدل هرب العاصمة المقلوب وتصبح مدينة جاذبة على غرار ما حدث في المدن الخليجية دبي والرياض والدوحة ومسقط وغيرها. ولابد أن تكون الصورة واضحة للمسؤولين في الدولة، أن العواصم تلعب دوراً كبيراً في تنويع موارد الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي عبر مشاريع متنوعة وتنشيط متواصل للحركة السياحية والترفيهية وإقامة مرافق خدمية ومنشآت جاذبة للمواطنين والمقيمين والزائرين، لكن مدينة الكويت هي العاصمة الوحيدة التي تعتبر خارج نطاق التطوير والتجميل من بين عواصم المنطقة.

وحول تراجع مدينة العاصمة وعدم وصولها لمرحلة مرضية كان لنا وقفة مع أعضاء المجلس البلدي للوقوف على السلبيات التي تحتاجها محافظة العاصمة لتكون قبلة للزائرين.

رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي العضو د. حسن كمال قال: ان عواصم الدول لها اهمية خاصة، وفي الكويت العاصمة تعتبر جزءا من تاريخ الكويت، بالاضافة إلى موقع المراكز التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية في الدولة.

وأضاف أن البلدية اهتمت في موقع خاص وهو «سوق المباركية» من اجل تجميل العاصمة، ولكن هناك أماكن ومواقع استراتيجية تحتاج الالتفات والاهتمام، وهذا يعود لدور البلدية والجهات المعنية الأخرى، وعلى سبيل المثال المواقع التاريخية والأثرية التي في العاصمة من مسؤولية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهيئة الطرق وتوسعتها والانفاق والتطوير من مسؤولية وزارة الاشغال وهيئة الطرق وايضا هناك خدمات اخرى تتعلق في وزارة التجارة وهيئة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمباني الجديدة في قلب العاصمة، واكد كمال أن هناك تطوراً بطيئاً جدا فيما يتعلق بالأماكن السياحية، والترويحية في محافظة العاصمة وبعض المشاريع التي تم ايقافها أو انها وقفت على سبيل المثال موقع القرية التراثية، التي تعطلت لاكثر من 15 سنة ونحن مازلنا لا نعرف كيف الحكومة تريد ان تتصرف بها، مع هذا المشروع في هذا الموقع الحيوي، خاصة انه مهم سياحيا وتراثيا، بالاضافة لمشروع تقاطع الدروازة الذي يقع في قلب العاصمة ومازلنا نعاني من معالجته وتطويره.

وافاد بان البلدية لديها ميزانية معينة وتم من خلالها تطوير اجزاء من قلب العاصمة لتكون مواقع للسياحة والترفيه، كما انها قامت بتوقيع عقود لتطوير أسواق المباركية منها ما يمتد من حديقة البلدية الى دروازة العبدالرزاق بعد توقيع العقد مع احد المستشارين لتطوير العاصمة الذي قام بتجهيز التصاميم الخاصة ومن ثم نبدأ مرحلة التطبيق. وقال كمال انه توجد لدينا خطط طموحة لتطوير العاصمة، مطالبا بسرعة الانجاز خاصة ان العاصمة تمثل واجهة حضارية للدولة ومن الضرورة ان يكون الاهتمام بها عاجلا.

واشار الى ان العاصمة لدينا جميلة وتوجد بها اجزاء تطويرية وتجميلية وانتعاش لكن تحتاج لتسريع العملية خاصة في المشاريع الموجودة فيها، كما ذكر ان محافظة العاصمة حافلة في الواجهات البحرية التي تم تنفيذ وتطوير اجزاء البعض منها، وتوجد واجهات اخرى تحتاج للتطوير منها واجهة الشويخ وواجهة الصليبخات متى ما تم العمل عليها والاهتمام بها وإضافة أنشطة سياحية وثقافية وترويحية تخدم المواطنين والسياح الذين يتوافدون على الدولة.

بدوره، قال رئيس لجنة العاصمة العضو فهد العبدالجادر ان المشكلة بشكل عام في كل محافظات الدولة ولا تقتصر فقط على محافظة العاصمة وهذا ما يعود بشكل مباشر واساسي لضعف الرقابة في الجهاز التنفيذي.

واوضح أنه خلال الـ 6 اشهر الماضية لنا من عمر هذا المجلس وافقنا على مقترحات وقرارات عديدة وكذلك من سبقنا من اعضاء للمجالس أقروا مقترحات لمعالجة المشاكل لكن مع كل الاسف الجهاز التنفيذي لا ينفذ ولا يراقب.

وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من المقترحات التي من دورها تحسين وتطوير مناطقنا السكنية والاستثمارية ولعل من اهمها ترميم او هدم العقارات المتهالكة وفق اللائحة والنظام.

ووجّه العبدالجادر رسالة لكل مسؤول، لا نملك الوقت كما كنا نملكه في السابق من لا يملك القدرة على التطوير ومعالجة المشاكل والمعوقات فليقدم خدمة لوطنه بالتنحي وترك المجال لمن هو اقدر.

تجميل غير واضح المعالم قبل عام ونصف العام تقريبا كلف مجلس الوزراء البلدية استكمال جهودها في مشروع تجميل مدينة الكويت، والتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والجهات التي تراها مناسبة؛ لاستكمال الأعمال المتعلقة بتجميل مدينة الكويت وإبراز معالمها الحضارية، والاستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الخبرات والمبادرات والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص بهذا الخصوص، وموافاة مجلس الوزراء بالتصورات المناسبة في هذا الشأن وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. وقامت البلدية بتقديم تقرير في 31 يناير 2022، وتمت الإحاطة به من أجل، مشروع تجميل مدينة الكويت وإبراز معالمها الحضارية وفقاً للرؤية المستقبلية التي تحافظ على هويتها التاريخية وتسهم بخلق بيئة عمرانية مستدامة تتماشى مع الجوانب البيئية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وما جرى بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج المشروع المشار إليه ضمن ميزانية السنة المالية 2022- 2023، وتكليفها استكمال جهودها بهذا الشأن مع الجهات ذات الصلة وأصحاب المبادرات والقطاع الخاص، وحتى هذه اللحظة مازالت الأمور غير واضحة المعالم.