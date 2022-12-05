وطن النهار

يعتبر العمل التطوعي من الآليات الأكثر حيوية في تحقيق التغيرات في مجالات العمل الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، مما يضمن تأثيرا دائما من خلال قدرته على تغيير عقليات الناس ومواقفهم وسلوكياتهم. ويصبح الناس فاعلين في التغيير وشركاء متساوين في تحقيق التقدم المحلي والوطني والدولي نحو التنمية البشرية المستدامة والسلام العالمي. كما أن برنامج متطوعي الأمم المتحدة يعمل على تعزيز القيم العالمية المشتركة التي يقوم عليها العمل التطوعي، والتي تتمثل في الإرادة الحرة والالتزام والإنصاف والمشاركة والتضامن والرحمة والتعاطف واحترام الآخرين.

تشارك معظم دول العالم هيئة الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع لعام 2022 تحت شعار (التضامن بالعمل التطوعي... معاً نعمل الآن)، هذه الاحتفالية التي تسلط الضوء على القوة المجتمعية والجماعية لإنسانيتنا في إحداث تغيير إيجابي بالعمل التطوعي، ويقوم برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بتنسيق فعاليات هذه المناسبة التي تقام في 5 ديسمبر من كل عام للتعرف على العمل التطوعي الدائم وتعزيزه، ليس لمتطوعي الأمم المتحدة وحسب، وإنما لكل المتطوعين في أنحاء العالم كافة.

ومع تزايد التحديات المختلفة في شتى المجالات في جميع أنحاء العالم تتزايد الحاجة إلى زيادة الوعي بالاعتماد على العمل الجماعي للخروج بحلول مشتركة ركيزتها الأساسية المتطوعون، الذين يجمعهم التضامن، والعمل على تطوير الحلول المناسبة لتحديات التنمية الملحة وللمصلحة العامة، من خلال عملهم التطوعي الذي يشكل التقاطع الذي تلتقي فيه الرحمة بالتضامن، فكلاهما يشتركان في القيم الإنسانية والأساسية نفسها، فالجميع يدعم بعضه بعضا من موقع الثقة والتواضع والاحترام والمساواة.

ومن خلال اهتمامنا وعملنا في مجالات العمل التطوعي المختلفة، فإننا نقف احتراماً وتقديراً بل ونؤكد التوجه الراقي لهيئة الأمم المتحدة التي أطلقت حملتها لتعزيز برنامجها التطوعي تحت شعار (معا نعمل الآن) وتوجيه رسالة للمتطوعين ليتطوعوا في البرنامج لبناء غد أفضل في المجالات كافة، حيث إن هذه الحملة المتعلقة ببرنامج متطوعي الأمم المتحدة تشجع على الوحدة والعمل العاجل وتوجيه التوعية التي تهدف لتعزيز العمل التطوعي وحشده والدعوة إليه، فضلا عن الاعتراف بالمساهمة القيمة للمتطوعين في أنحاء العالم كافة.

كما ندعو جميع المتطوعين للتفاعل مع الحملة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة على موقعها عبر شبكة الإنترنت العالمية ووجهت الدعوة من خلالها للعمل على تعزيز شعار ووسم الحملة (#TogetherActNow)ودعوة المتطوعين وتشجيعهم لزيارة لوحة تريلو التي تعرض عليها المواد الإعلامية والترويجية التي يمكن استخدمها في التوعية والتثقيف بهذه المناسبة وأهدافها وغاياتها، فضلا عن تسليط الضوء على موضوع التضامن وفوائد العمل التطوعي.

ومن هنا أوجه رسالة إلى المهتمين بالعمل التطوعي كافة وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بأهمية الانضمام إلى برنامج متطوعي هيئة الأمم المتحدة وأن يتطوعوا في أنحاء العالم كافة والاحتفال بروح التطوع، ونؤكد كم نحن فخورون بجميع المتطوعين الذين يمثلون قدوة في مجتمعاتهم من خلال العمل معًا في تضامن وتجسيد الإلهام في العمل، وذلك تجسيداً للنتائج التي أشار إليها «تقرير هيئة الأمم المتحدة في الإصدار الأخير من التقرير المعنون «تقرير حالة التطوع في عام 2022 بناء مجتمعات متساوية وشاملة»، أكد بأن الطرق التي يتفاعل بها المتطوعون وسلطات الدولة ويتعاونون ويتشاركون بها ضرورية لتحقيق خُطَّة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة فيها.

