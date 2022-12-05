اليوم العالمي للتطوع لعام 2022م

وطن النهار

تاريخ يوم التطوع العالمي

العالم كله يحتفل كل سنة في اليوم الخامس من ديسمبر باليوم الدولي للعمل التطوعي، وذلك من أجل تكريم العاملين في مختلف المجالات وتقدير جهودهم والحث على العمل التطوعي. حيث يوجد أهمية لهذه الاحتفالات والتي من أهمها تعزيز الملكية، وفي هذا المقال سنذكر لكم تاريخ يوم التطوع العالمي. العمل التطوعي من أحد الأعمال التي تساعد على تطوير المجتمع وبنائه، كما أنه يساعد على نشر الروح الوطنية بين المجتمع. والتطوع العالمي يعد من أكثر الأفعال الإنسانية التي من خلالها يمكننا أن نصل إلى أعلى درجات التقدم في مجتمعاتنا، لذلك يحتفل العالم بتاريخ 5 ديسمبر من كل عام بالعاملين قي المجالات التطوعية. أما بالنسبة لليوم الدولي للمتطوعين فهو اليوم الذي قامت الأمم المتحدة بتحديده سنة 1985م، والهدف من هذا الاحتفال تكريم المتطوعين على جهودهم الإضافية الذي قدموها من أجل خدمة المجتمع وخدمة الآخرين من دون أي مقابل. كما أن المنظمين لهذا اليوم هم المنظمات غير الحكومية التي تتخصص في الأعمال التطوعية والتي من ضمنها منظمة الكشافة والصليب الأحمر وغيره. كما أن هذا اليوم يدل على مساندة الأمم بعضها لبعض ضمن برنامج الأمم المتحدة للسلام والتنمية التي ترعاه منظمة أو هيئة الأمم المتحدة. ثقافة العمل التطوعي: العمل التطوعي هو احد أهم المكونات الثقافية للمجتمع المدني، حيث إنه من أهم الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى أنه من أهم الوسائل التي تفيد الفرد. وذلك من خلال المساهمة في التطوير من التنشئة الثقافية وأيضاً دعم التكوين الاجتماعي لدى الأفراد. ثقافة العمل التطوعي تسعى إلى تحقيق المهارات المختلفة، مثل المعارف والقيم التي ترتبط بأفعال الخير التي تقدم للمجتمع لتوفير الخدمات التي يحتاجها.

أهمية العمل التطوعي

كلما زاد تقدم المجتمع احتل العمل التطوعي أهمية كبيرة لدى المجتمع، كما أن الحياة المعاصرة قامت بتحويله من أعمال فردية إلى أعمال جماعية، وتكمن أهمية العمل التطوعي في الآتي:

• يرفع العمل التطوعي من مستوى الخدمات، كما أن له دوراً في إكمال العمل الحكومي.

? يوفر لدينا العديد من الخدمات الجديدة التي يصعب على الحكومة توفيرها للمواطنين.

? يقوم بإنجاز العديد من الخدمات التي لا تنجزها الدولة. بناء علاقات جديدة، كما أن العمل التطوعي لديه القدرة على تقدير الذات.

? زيادة فعالية العمل الحكومي، وأيضاً دعمه وتشجيعه.

? توطيد العلاقات بين الأفراد والجماعات.

? يستطيع تغيير الاتجاهات التي تعرقل عملية التنمية.

? تحويل الطاقات المادية والبشرية إلى عمل اجتماعي.

خصائص العمل التطوعي

? يقدم التعاون بين أفراد المجتمع.

? الاعتماد على الخبرات والمهارات التي تخص المتطوعين.

? الاشتراك في دعم التنمية، كما يقوم بتقديم الرعاية العامة لكل فرد في المجتمع.

? السعي نحو تحقيق أهداف المجتمع.

? مساعدة المؤسسات التطوعية، التي تقدم الخدمة إلى المجتمع.

مبادئ العمل التطوعي

? العمل التطوعي يعتمد على العديد من المبادئ المختلفة من أهمها:

? العمل التطوعي يعد من الأعمال التي لا يقصدها أي مقابل مادي.

? العمل التطوعي من الأعمال الاختيارية وليس إجبارياً نهائياً.

? العمل التطوعي يعتمد على احترام النفس، وحفظ كرامة الأفراد.

? يسهم في تعزيز المساواة، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الإنسان.

? يعتبر العمل التطوعي من الأعمال القانونية، التي يمكن لأي شخص أن يشارك فيه.

? بالعمل التطوعي يمكننا الوصول إلى ما يحتاجه المجتمع، وتوفير الأمور الاجتماعية والبيئية والإنسانية.

أنواع العمل التطوعي

? العمل التطوعي الفردي الذي يتمثل بالسلوك الذي يقوم به مجموعة من الأفراد بالاعتماد على المبادئ الاجتماعية والأخلاقية، ولا يوفر أي مردودات مادية لأي متطوع.

? العمل التطوعي المؤسسي هو الأكثر تطوراً حيث إنه يعتمد على التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول النامية، كما أن له دوراً في بناء صورة أفضل للفرد في مجتمعنا من أجل أن يوفر الحاجات الرئيسية لفئات المجتمع المختلفة ولذلك الكثير من المؤسسات قد اهتمت بالقيام بالأعمال الخيرية التطوعية.

كما أن العمل التطوعي في وقتنا هذا أصبح من الأمور المهمة الضرورية التي لا يمكن لأي شخص الاستغناء عنها، وهناك عاملان أساسيان لنجاح العمل التطوعي المؤسسي هما:

? التعاون، فهو العامل الأساسي التي يلجأ إليه البعض من أجل تعزيز التفاعل بين المتطوعين، نظراً لاختلاف المهارات لديهم.

? الكفاءة، فهي المبدأ الوحيد الذي يساعد في استمرار الجهود المتعلقة بالتطوع العالمي، فإذا لم تتوافر الكفاءة فلا عمل تطوعياً، أو لا نحصل على الهدف المطلوب تحقيقه.

أهداف اليوم العالمي للتطوع

? يهدف اليوم العالمي للتطوع للتعريف بالتطوع وأثره في المجتمع وتنميته في شتى مجالات التطوع، وتسليط الضوء على الجهود المتميزة التي يبذلها المتطوعون، بالإضافة إلى العديد من الأهداف والتي من أهمها:

? التوعية المجتمعية بأهمية التطوع.

? إطلاق المبادرات التي تشجع على التطوع.

? إبراز الضوء وتسليطه على الجهود التي يقوم بها المتطوعون.

? زيادة عدد المتطوعين.

? تحسين حياة الأفراد الأكثر احتياجًا بشكل غير مباشر من خلال التعريف بالتطوع.

? استعراض المنجزات الخاصة بالتطوع.

? التعريف بمشكلات التطوع وعقباته والعمل على حلها.

كيف تحتفل بيوم المتطوعين؟ تقوم منظمة الأمم المتحدة بشكل سنوي بالاحتفال باليوم العالمي للمتطوعين، وذلك من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُمنح المتطوعون فرصة للعمل سوياً في المشاريع، والحملات التي تقوم بتعزيز مساهماتهم للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية في جميع المجتمعات المحلية، والوطنية والدولية، بهدف زيادة وعي الناس، وكذلك الحكومات بأهمية المساهمات التطوعية، والتركيز على تحفيز الناس على تقديم خدماتهم كمتطوعين، لذا نجد الحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية، تسهم في يوم التطوع العالمي، من خلال العديد من الأنشطة المختلفة، وتنفذ العديد من الفعاليات تتمثل بالآتي:

? المشاريع المجتمعية التطوعية.

? توزيع الجوائز للمتطوعين الذين قاموا بتقديم مساهمات كبيرة لمجتمعاتهم.

? حملات التبرع بالوقت الذي يقوم بها أشخاص تطوعوا بساعات من الخدمة التطوعية لإنجاز مشاريع معينة.

? مسابقات التطوع، والأنشطة، والفعاليات التي تعمل على تعزيز التطوع، والأهداف المراد تحقيقها.

? اليوم العالمي للتطوع في دولة الكويت.

? تشغل الأعمال التطوعية مكانة كبيرة في المجتمع الكويتي، حيث عُرفت دولة الكويت بحرصها على تدعيم هذا المجال انطلاقا من كونها «مركزا للعمل الانساني» حيث يعتبر العمل التطوعي سمة من سمات مؤسسات الدولة في مختلف قطاعاتها، بل امتدت إليه أيادي الشباب الكويتيين ليحققوا من خلال فرقهم التطوعية نجاحات داخلية وخارجية، فدولة الكويت تولي قطاع العمل التطوعي والانساني الشبابي جل الاهتمام والرعاية.

? وتمتلك الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار سجلا ناصعا في الأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية والتطوعية، وكذلك حرص العديد من الجمعيات والمبرات والشباب الكويتيين على تشكيل الفرق التطوعية؛ ليترجموا من خلالها ما جبل عليه أهل الكويت من ترابط وتراحم، إذ تتنوع أعمالهم بين مساعدة المحتاجين محليا وخارجيا وزيارة المرضى في المستشفيات ونزلاء دور الرعاية وتقديم الخدمات التطوعية للمحتاجين، بل وضعنا خطة إستراتيجية للعمل التطوعي لها رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

