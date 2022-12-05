المرونة النفسية والحياة الإيجابية «3»

وطن النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي القراء الايجابيين، أسعد الله صباحكم بالنور والبركة. حديثنا اليوم عن الجزء الثالث من المرونة النفسية..... لنضع في اعتبارنا حقيقة علمية وعملية أن المرونة قدرة الفرد على التوافق والتكيف مع مصاعب الحياة في ظل الظروف الصعبة المتمثلة في المشكلات العائلية، أو الاجتماعية، أو الأزمات، أو التحديات المهنية، أو الاقتصادية...

وغيرها. وتتمثل المرونة في قدرة الشخص على تجاوز هذه المعاناة والاحتفاظ الفعال بحالته النفسية بصورة ايجابية.

أصدقائي القراء الايجابيين المرونة ليست قوة خارقة أو نادرة، بل تتوافر في كل الأشخاص العاديين ويمكن لنا أن نكتسبها ونتعلمها وننميها في سلوكياتنا وتصرفاتنا لنصل إلى عملية النضج المعرفي، وتطوير الذات.

قد يشاع بين الناس أن المرونة النفسية يتصف بها أشخاص خاصون، وأن أصحاب المرونة النفسية العالية لا يعانون من المشاعر السلبية وقد يحافظون على تفاؤلهم وثقتهم بأنفسهم في مختلف المواقف، هذا ليس صحيحاً، والحقيقة أن الأشخاص ذوي المرونة النفسية العالية استطاعوا في المواقف المختلفة أن يحققوا التوافق في كل حياتهم أمام هذه الأزمات بصورة فاعلة ومرنة، وهؤلاء لديهم منظور ايجابي تفاؤلي في نظرتهم إلى حياتهم.

أصدقائي القراء الايجابيين أنتم من هؤلاء الذين حققوا هذه المرونة النفسية في حياتهم نضجا معرفيا، وخبرة، وتطويراً للذات وحققوا التوازن في مشاعركم وانفعالاتكم الايجابية والسلبية أمام هذه المواقف المختلفة. وقد تكون بعض هذه المواقف والأزمات والتحديات منعطفا في طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم الايجابية من ضبط للنفس، وتطوير للذات، كل هذه الأمور بنت فيهم هذه المرونة النفسية الفاعلة. نحن أيضا نستطيع أن نمتلك هذه المفاتيح بقوة وصمود نفسي مما يؤدي بنا إلى بناء المرونة النفسية في شخصياتنا.

إستراتيجيات تعزيز المرونة وتفعيلها

نعرض لكم الاستراتيجيات المرنة التي تساعد على تعزيز المرونة وتفعيلها في حياتنا لنرقى بسلوكياتنا أمام هذه المواقف والأزمات المختلفة:

• عزز تواصلك مع الأشخاص الإيجابيين: يجعلك تشعر بأنك لست وحيداً في مواجهة الأزمات، يجعلك قويا في بناء المرونة النفسية، تكسب مهارات التواصل، يقدرون مشاعرك ويمنحونك الدعم الايجابي ويعززون فيك الثقة بالنفس.

• حافظ على لياقتك البدنية: النفس مرتبطة بالجسم والعكس صحيح كلاهما يعطي لنا صورة متكاملة للنفس الإنسانية الصحة العقلية، والصحة النفسية، والصحة الجسدية، وتتضمن المحافظة البدنية في التغذية السليمة، والنوم الصحي، وشرب المياه بما يكفي، والتمارين الرياضية المنتظمة. تمارين الاسترخاء والإيحاء، التنفس الشهيق والزفير وغيرها التي تساعد على التأمل والراحة النفسية.

ابتعد عن تناول الكحول والتدخين أو المخدرات أو مواد أخرى تقود إلى الإدمان مثل الأدوية النفسية.

• عزز أفكارك الإيجابية: تساعدك على التعامل مع الأحداث والمواقف بمرونة، تجعلك تفكر ايجابيا عند مواجهة العقبات تجعلك أكثر توازناً وواقعية معرفيا ونفسيا، وجسديا.

• حافظ على صلاتك وقراءة القرآن الكريم: الصلاة سكينة وراحة وطمأنينة نفسية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: «يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها»، لِمَا فيها مِنْ مُناجاةٍ للهِ تعالى وراحةٍ للرُّوحِ والقَلْبِ، ولا عَجَبَ في ذلك فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم هو القائلُ: «وجُعِلتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاةِ». وقراءة القرآن الكريم خشوع وسكينة وراحة نفسية. يقول الحق تبارك وتعالى: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» (الرعد 28). وقال ابن عثيمين رحمه الله: السكينة تنزل عند قراءة القرآن إذا قرأه الإنسان بتمهل وتدبر فإن السكينة تنزل حتى تصل إلى قلب القارئ فينزل الله السكينة في قلبه.

• تعلم من ماضيك: اجعل ماضيك مدرسة تتعلم منها الدروس، والخبرات، والمواقف التي مرت عليك لتنمي وتطور ذاتك ايجابيا.

• اطلب المساعدة من الآخرين: استشيرهم في المواقف الصعبة التي مرت أو تمر عليك، تستأنس برأي الآخرين من استشاريين متخصصين أو أهل الخبرة.

أصدقائي القراء الايجابيين ألا توافقونني أن هذه الاستراتيجيات تعمل بفاعلية كبيرة في تحقيق المرونة النفسية في شخصياتنا معرفيا وسلوكيا. نعمل معا لبناء مجتمع ايجابي يتمتع أفراده بالصحة النفسية الشاملة. نتواصل معكم في موضوعات حيوية ايجابية بالمقالات المقبلة إن شاء الله.

أ. د. عبدالمنان ملا معمور بار

أستاذ الإرشاد والعلاج النفسي للدراسات العليا ــ جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية

