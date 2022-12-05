«أوبك +» تثبت سياسة إنتاج النفط الحالية بلا تغيير

مال وأعمال

ثبتت مجموعة الدول المصدرة للنفط والحلفاء «أوبك+» العمل بسياستها الحالية لانتاWج النفط الحالية بلا تغيير بخفض كميات الانتاج بكميات مليوني برميل يوميا، اي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر الثاني حتى نهاية عام 2023.

واتفقت على ذلك، بعدما اتفقت مجموعة السبع على فرض حد اقصى لأسعار النفط الروسي.

واتقفت المجموعة ايضاً على تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، وامكانية عقد اجتماعات اضافية، او طلب اجتماع وزاري في اي وقت لمعالجة تطورات السوق اذا لزم الأمر.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا يوم الجمعة الماضي على فرض حد اقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً يبلغ 60 دولارا في خطوة تهدف الى الحد من ايرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي الى الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح في مؤتمر بروما بحسب وكالة رويترز انه يبدو ان المستويات الحالية للامدادات في سوق النفط جيدة، مضيفاً انه بناء على ما اجمعه من عملائنا، الوضع جيد حاليا وسوق النفط في توازن نسبي في هذه المرحلة».

وتابع الشيخ نواف الصباح «من وجهة نظرنا، هناك امدادات جيدة في السوق».

قرار غير واقعي

وقالت محافظ الكويت الأسبق في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» نوال الفزيع انه من الصعب تحديد سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدة ان سعر النفط يتم تحديده وفقاً لمعطيات السوق وبناء على العرض والطلب ومستويات المخزون النفطي والظروف الاقتصادية والسياسة التي تمر بها البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط.

وأضافت الفزيع في تصريح لـ«النهار»: ان تحديد سقف لسعر النفط الروسي غير واقعي تطبيقه، لا سيما وان السعر يحدد وفقا لمعطيات العرض والطلب وتوازن السوق، موضحة ان الدول المنتجة للنفط هي الدول المعنية بتحديد الأسعار وذلك ايضا وفقا للسياسات الانتاجية في كل دولة للمحافظة على الأسعار في مستويات معينة.

ومن جانبة قال المحلل النفطي كامل الحرمي: ان التخوف من قرار اوبك بالعمل في المستويات الماضية من خفض الانتاج الشهر الماضي بسبب معرفة العامل الأساسي في الانتاج للنفط الروسي، خصوصا المرحلة المقبلة. واكد الحرمي ان تحديد سقف لسعر النفط الروسي سابقة خطيرة وخطرة، مشددا على ضرورة ان تتفادى الدول المنتجة مثل ذلك قرار، خصوصا مع احتمالات تحديد مثل ذلك السعر على نفوط الدول المنتجة على نفس السياق في الوضع الروسي.

ولفت الى انه اذا بدا قرار فعلي في تحديد سقف لسعر الخام الروسي من الممكن ان يتم ذلك على نفط الدول المنتجة الأخرى، منوها الى ان اصرار الدول الغربية على مثل تلك الخطوات تعد سابقة لم تتخذ من قبل.

محاولة خطيرة

وإلى ذلك قالت روسيا امس انها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة «الخطيرة» من الحكومات الغربية لفرض حد اقصى لسعر صادراتها النفطية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مرارا انهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.

وبحسب تقرير لشبكة «CNBC» الأميركية، اطلعت عليه «العربية نت» فان الاجتماع المرتقب لتحالف «أوبك+» يأتي في ظرف حساس مع فرض عقوبات اضافية كبيرة محتملة على النفط الروسي، مما يضعف الطلب على الخام في الصين ويصعّد المخاوف من حدوث ركود.

ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في يونيو الماضي على حظر شراء الخام الروسي المحمول بحراً اعتبارا من الخامس من ديسمبر 2022 في اطار جهود منسقة لتقليص الواردات المالية للكرملين في اعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

ومع ذلك، فان القلق من ان فرض حظر تام على واردات الخام الروسية قد يؤدي الى ارتفاع اسعار النفط، مما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الى التفكير في وضع حد اقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي.

ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على حد اقصى لسعر النفط الروسي المنقولة بحرا 60 دولارا للبرميل.

موافقة جماعية

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت ان جميع حكومات الاتحاد الأوروبي اكملت، الموافقة الخطية على فرض حد اقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا يبلغ 60 دولارا للبرميل، مما يمهد لنشر القرار في الجريدة الرسمية للتكتل ودخوله حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، في بيان ان مجموعة السبع وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارا سيضر بعائدات روسيا بشكل اكبر ويقلل من قدرتها على تمويل الحرب في اوكرانيا.

وأضافت: «سيساعدنا ذلك ايضا على استقرار اسعار الطاقة العالمية، ما يعود بالفائدة على دول العالم التي تعاني حاليا من ارتفاع اسعار النفط».

وسيحظر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع التعامل مع التأمين او اعادة التأمين او تمويل تجارة النفط او التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي الى دول ثالثة ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولارا للبرميل او اقل.

واعتبارا من اليوم الاثنين، لن يشتري الاتحاد الأوروبي لنفسه اي خام روسي محمول بحرا، والذي كان يشكل 94 في المئة من جميع واردات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة من الخام الروسي.

وتابعت المفوضية ان التكتل سيتوقف ايضا عن استيراد اي منتجات نفطية من روسيا اعتبارا من الخامس من فبراير.

وستحدد مجموعة السبع حدا اقصى لسعر المنتجات النفطية في وقت لاحق باستخدام نفس الآلية المطبقة على النفط الخام بالضبط.

