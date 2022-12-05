الملا: الكويت ملتزمة تماماً بقرار «أوبك بلس»

مال وأعمال

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، وفد الكويت المشارك في الاجتماع السادس والأربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج «JMMC»، وكذلك الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون لمجموعة «أوبك بلس»، والذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس، وقد تضمن محافظ الكويت لدى منظمة «أوبك» محمد الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة «أوبك» الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح. وقد أشاد الملا بنتائج الاجتماعات الوزارية حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة الى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق. وأوضح بأن قرار مجموعة «أوبك بلس» يستند على معطيات السوق وَيضْمَنَ طمأَنة واستقرار السوق، وأن الكويت ملتزمة تماماً بقرار «أوبك بلس». وذكر أن مجموعة «أوبك بلس» تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، مستويات التضخم، زيادات أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط، وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق.

