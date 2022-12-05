هيثم الغيص: علينا الاستثمار بالنفط والغاز لدعم استقرار الأسواق العالمية

مال وأعمال

شارك هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر انجولا الثالث للنفط والغاز بدعوة من رئيس جمهورية انجولا، الدكتور جواو لورنسو.

وقد نوه الأمين العام في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، التى ألقاها باللغة البرتغالية، اللغة الرسمية في انغولا، بحضور رئيس الجمهورية والحضور المقدر عددهم بـ 800 مشارك من مختلف انحاء القارة الافريقية والعالم، الى ان انجولا احرزت تقدما واضحا وملموسا تحت قيادة الرئيس لورنسو، حيث نفذ العديد من الاصلاحات المهمة في قطاع النفط التي ستسهم بلا شك في جذب مستويات اضخم من الاستثمارات الأجنبية، بالاضافة الى تحسين قدرات الانتاج والتكرير في انجولا.

كما اكد الغيص على اهمية دور القارة الافريقية فى مجال النفط والغاز وشدد على ضرورة الاستثمار لدعم استقرار اسواق النفط العالمية.

يذكر ان المؤتمر عقد في العاصمة الأنجولية لواندا فى الفترة ما بين 29 نوفمبر الى 1 ديسمبر تحت شعار «الترويج لقطاع نفط وغاز شامل وجذاب ومبتكر في انجولا». وعلى هامش المؤتمر، اجتمع امين عام الأوبك مع فخامة رئيس جمهورية انجولا الدكتور جواو لورنسو في القصر الرئاسي في لواندا حيث شكر الغيص رئيس الجمهورية على مساهمات بلاده المهمة في منظمة «اوبك» وايضا من خلال اعلان التعاون المشترك «أو ما يعرف باتفاق اوبك بلس»، مؤكداً على اهمية استمرار انجولا في لعب دور حيوي في قطاع النفط الدولي لسنوات وعقود قادمة.

