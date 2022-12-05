«المركز»: 3.6 % نمواً في بورصة الكويت خلال نوفمبر

مال وأعمال

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي شهد ارتفاعاً بنسبة 3.6% خلال الشهر. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاعي التكنولوجيا والسلع الأساسية الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 26.5% و7.4% على التوالي، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 5.7% خلال نوفمبر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم ألافكو وسهم الاستثمارات الوطنية أكبر مكاسب في نوفمبر بنسبة 19.6% و13.4% على التوالي. وكان سهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» وسهم بنك الخليج الأكثر تراجعاً بنسبة 2% و1.2% على التوالي.

وذكر «المركز» في تقريره أن بنك الكويت المركزي أبقى على سعر الفائدة السيادي من دون تغيير حتى بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر. وسجلت الكويت عجزاً مالياً قدره 3 مليارات دينار للسنة المالية 2021/2022، بانخفاض في العجز بلغ 72% عن العام السابق، على خلفية ارتفاع عائدات النفط. وأقر مجلس الأمة الكويتي موازنة العام المالي 2022/2023، والتي تتوقع عجزاً بسيطاً للعام الثامن على التوالي، مع افتراض الموازنة سعر النفط الخام عند 80 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر النفط الخام للكويت 105 دولارات للبرميل. ومنذ بداية العام، من المرجح أن تسجل الدولة فائضاً في الموازنة من المتوقع بشكل أساسي استخدامه لدعم صندوق الاحتياطي العام.

وعلى صعيد المنطقة، كان أداء غالبية الأسواق الخليجية سلبياً، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 3.9% خلال نوفمبر. وسجل المؤشر العام لسوقي السعودية وقطر تراجعاً نسبته 6.6% و3.9% على التوالي. وفي حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3%، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% خلال الفترة نفسها. ونوّه تقرير «المركز» إلى أن أداء الأسواق المتقدمة جاء إيجابياً خلال الشهر، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) مكاسب 6.8% ومؤشر S&P 500 5.4%. وفي وقت سابق من الشهر، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. وبينما يتوقع زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم، فقد أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة في المستقبل قد يكون أقل حجماً.

وأشار تقرير «المركز» أن أسعار النفط قد سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 9.9% خلال نوفمبر 2022، بعد مكاسب الشهر السابق، لكنها لا تزال مرتفعة للعام بنسبة 9.8%. وقد تأثر سعر النفط بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين وتأخر المناقشات بين ممثلي حكومة الاتحاد الأوروبي بشأن سقف أسعار النفط الروسي، في ظل تقارير تفيد بأن سقف السعر محل النقاش يتراوح ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من توقعات السوق.

