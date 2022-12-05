«KIB» اختتم حملة «الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر الاحتيال»

مال وأعمال

اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً، جهوده التوعوية في حملته لدعم «الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر الاحتيال»، بسلسلة من المشاركات والنشرات التوجيهية على منصات البنك للتواصل الاجتماعي، مواصلاً دعمه للحملة الوطنية: «لنكن على دراية»، في جانب من مبادراته الاجتماعية والمهتم بتعزيز الثقافة المالية والمصرفية لدى عملائه وأفراد المجتمع. وفي نطاق مساهمته قدم KIB، محتوى تعريفياً أضاء من خلاله على بعض من أساليب الاحتيال المالي المختلفة، سواءً رقمية أو غير ذلك، مع توضيح جزء من الاحتياطات الأمنية التي تتخذها المؤسسات المالية لحماية أصول وبيانات عملائها وتأمين معاملاتهم المصرفية الإلكترونية، مزامناً الجهود المبذولة على المستوى الدولي في هذا الأسبوع، لنشر أكبر قدر من الوعي حول الجرائم المالية، من حيل النصب والخداع والابتزاز المادي وغيرها، وكذلك عن كيفية التصدي لمحاولات الاختراق وسرقة البيانات، ومحاربة شبكات وبرامج القرصنة، وغيرها من التعديات.

وحول ذلك أكد مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB، باسل أديب السويدان، التزام البنك باتخاذ أقصى إجراءات الحفاظ على الأصول والبيانات باستخدام أعلى تقنيات أمن المعلومات ومكافحة الاحتيال وأحدث تكنولوجياتها، كما أشار السويدان إلى أهداف هذه الحملة التوعوية في تسليط الضوء على الدور المطلوب من جانب العميل ذاته، في اتباع الممارسات التي تضمن تحصينه وتؤمن بياناته الشخصية والمصرفية ضد أي خطورة مالية تهدد ممتلكاته، موصياً بضرورة الاطلاع على المعلومات الإرشادية والتدابير الاحترازية المنشورة على موقع البنك الإلكتروني، ومتابعة صفحاته على قنوات التواصل الاجتماعي للإلمام بكل ما يتوجب فعله والتقيّد به في هذا الإطار.

وبمناسبة اختتام هذه الحملة من KIB خلال أسبوع التوعية العالمي بمخاطر الاحتيال، أنهى السويدان تصريحه لافتاً إلى قيام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال بعرض مجموعة من النصائح والتوجيهات على موقع KIB الإلكتروني قسم الحماية والأمان، بالإضافة الى عدد من النشرات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أوصت بسرعة الإبلاغ لمجرد الشك في عملية اختراق أو تحايل، أو ملاحظة نشاط مشبوه أو غير اعتيادي على الحساب المصرفي أو بطاقات الصرف أو الائتمان، وذلك بالاتصال على مركز الاتصال الهاتفي على الرقم 1866866، كما حذرت هذه النشرات من الرد على أي بريد إلكتروني أو رسائل نصية مشبوهة أو الضغط على أي روابط قد تحتويه، وإرسال نسخة من هذا البريد الإلكتروني إلى العنوان [email protected]، مع التأكيد وبشدة بأن البنك يستحيل أن يقوم بطلب أي بيانات مصرفية خاصة أو أرقام الـ OTP أو كلمات سرية بهذه الطريقة أو بأي شكل من الأشكال.

