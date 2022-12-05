«برقان» يواصل دعمه لحملة «لنكن على دراية»

مال وأعمال

يواصل بنك برقان دعمه لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية خلال رعايته ومشاركته في العديد من الفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية لتعزيز الوعي بأهداف ورسائل الحملة. وفي إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية وبرنامج الاستدامة، قام البنك بتسليط الضوء على الحملة خلال مشاركته اخيرا في كل من الجائزة الكبرى التي ينظمها دوري الاتحاد الكويتي للفروسية، معرض الجامعة الأسترالية في الكويت.

وقد صرحت حصة النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان قائلة: «نهدف من خلال حملة «لنكن على دراية» إلى نشر الوعي المجتمعي الشامل بالجانب المصرفي والمالي، ومساعدة الأفراد والشركات على تجنب الممارسات غير الصحيحة وتفادي أخطار الاحتيال والتصيد الإلكتروني، كما نقوم إضافة إلى ذلك من خلال فعالياتنا بتعريف الجمهور بالخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يمكنهم الاستفادة منها لتعزيز تجربتهم المصرفية ومعرفة الطرق المثلى لجعل تجربتهم أسهل وأكثر أماناً».

