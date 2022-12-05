«المشروعات السياحية» شاركت في معرض الفرص الوظيفية الخامس لـ «التطبيقي»

مال وأعمال

شاركت شركة المشروعات السياحية في معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس، الذي نظمته إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين االماضي وحتى يوم الأربعاء الماضي 2022 بديوان عام الهيئة بالشويخ وجرى افتتاحه برعاية من وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيث تم تكريم جميع الشركات المشاركة في المعرض.

وتضمنت مشاركة شركة المشروعات السياحية في هذا المعرض إقامة منصة عرض (بوث) تفاعل من خلالها موظفو الشركة مع الباحثين عن عمل من طلبة الهيئة من مختلف التخصصات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس، حيث أوضحوا لهم الفرص الوظيفية المتاحة والمستقبلية لدى الشركة وقدموا لهم المشورة حول كيفية استخدام موقع شركة المشروعات السياحية على شبكة الإنترنت من أجل القيام بالتسجيل والتقدم لشغل الوظائف الشاغرة. وحرص موظفو المشروعات السياحية خلال المعرض أيضاً على تسليط الضوء على السمات والإنجازات الرئيسة للموارد البشرية في الشركة بالإضافة إلى المشاريع السياحية والترفيهية التي تتولى الشركة إدارتها وتشغيلها.

