عودة متميّزة لمركبة «إم جي» الرياضية الشهيرة

مال وأعمال

بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة أبناء الغانم، السيد عادل الغانم، أطلقت شركة عادل الغانم للسيارات النسخة الجديدة من الجيل الثاني لمركبتها الرياضية المتعدّدة الاستعمالات (SUV) الشهيرة طراز MG RX5 الجديدة كلّياً لعام 2023، والتي ستعزّز الشعبية لدى العلامة التجارية البريطانية المنشأ، حيث إنها تقدّم للعملاء مستويات إضافية من الأناقة والتقنيات وراحة السفر، وكل هذا بأسعار مميّزة جدًّا.

وبهذه المناسبة، علق رئيس شركة عادل الغانم للسيارات، مرزوق عادل الغانم، قائلا: تمثل RX5 الجديدة كليا، والتي نسعد بإطلاقها في السوق الكويتي، خياراً استثنائيّاً لما تتمتع به من تصميم جريء ومزايا ذكية ومقصورة رحبة تتميز بالفخامة.

وأكد الغانم أن RX5 متوفرة في جميع معارض الشركة، داعيا العملاء لزيارة صالات العرض لتجربة القيادة بأنفسهم واكتشاف الميزات التي تجعل من RX5 الجديدة كليا خيارا مميزا في فئتها. وشدد على أن اسعار اعادة البيع تعتبر من الأعلى في السوق الكويتي، كما وضح أن «إم جي» تتميز بخدمات ما بعد البيع من ناحية انتشار 10 مراكز صيانة لخدمة العملاء في مختلف مناطق الكويت بالإضافة الى توفر قطع الغيار الاصلية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عادل الغانم – إم جي، خالد طوقان: ان هذه المرة تم رفع سقف الطموحات لسيارة RX5 الجديدة كلياً، إذ كان الهدف تطوير طراز يقدم أفضل أداء ومعايير جديدة على الطرقات، مؤكدا حرص «إم جي» على أن يختبر العملاء هذا التطور الذي يتضمن تحسيناتٍ رائدة على كل من الهيكل والتصميم الخارجي وصولا للمقصورة الداخلية المجهزة بعناصر الفخامة والرفاهية، والتي بدورها ستوفر تجربة قيادة ممتعة للعملاء.

واشار الى انه يأتي إطلاق السيارة الرائعة RX5 الجديدة كلياً بالتزامن مع إطلاق حملة نهاية العام والتي تمنح عملاءنا العديد من المزايا القيمة عند اختيار الطراز المفضل من عائلة «إم جي».

من جهته، قال المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط توم لي: «ترتكز شعبية «إم جي» في المنطقة بشكل كبير على الطلب الذي تشهده مركباتنا الرياضية المتعدّدة الاستعمالات الرائعة القيمة، ونحن نتوقّع بأن MG RX5 الجديدة كلّياً لعام 2023 ستعزّز هذا الطلب أكثر، فهي ستوفر ذلك الجمع الجذّاب جداً بين السعر التنافسي، ومستويات التجهيزات الرائعة والتصميم اللافت للنظر، والتي أصبحت طرازات «إم جي» الجديدة معروفة بها بين أوساط عملاء السيارات في الشرق الأوسط».

وسيتم الإعلان عن الأسعار في وقت قريب وفقاً لكل سوق. وستستفيد كل طرازات MG RX5 الجديدة كلّياً لعام 2023 من ضمان الشركة الشهير لمدّة 6 سنوات/200,000 كلم، وذلك لمنح راحة البال التامّة.

وتتضمّن المركبة الجديدة 22 عنصراً تصميمياً محسَّناً، وثمانية تحديثات متعلّقة بالأداء و25 تحديثاً إعدادياً، وهي بالتالي مصمَّمة لتوفير تجربة سفر تتميّز بكونها صحية ومريحة، آمنة وفعّالة، ذكية ومتصلة. ومن شأن وصول مركبة الـSUV الأحدث من «إم جي» أن تساعد بتعزيز موقع العلامة التجارية ضمن المراكز الستة الأولى بين مصنِّعي السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

