المزيني: دعم التنمية السياحية لتنمية واستدامة المجتمع

مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة جمعية المياه الكويتية د. صالح المزيني ان الجمعية تركز على الموضوعات التي تؤدي دوراً في التنمية المستدامة، مؤكدا ان الجمعية تنظر دائماً الى كيفية استدامة المياه كونها عنصراً اساسياً للحياة بشكل عام.

وأضاف المزيني في تصريحات لـ«النهار» على هامش ورشة العمل التي اقيمت في المعهد العربي للتخطيط امس حول المفتاح الأخضر لاعتماد المنشآت السياحية في الكويت دولياً ان الفنادق من الجهات المعنية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، موضحا ان بعض المنظمات الدولية تعتمد شروطا وضوابط محددة لاعطاء الفنادق شهادات بالجودة والكفاءة الدولية في مجال الفندقة والاقامة.

وأوضح ان ورشة العمل والدورة الحالية التي تعتبر الاولى من نوعها في الكويت تهدف الى تعريف الاستدامة الخضراء في الفنادق وكيف يمكن للفنادق الحصول على الاعتمادات والشهادات الدولية في الفندقة الخضراء وما هي متطلبات الاستدامة الفندقية لتكون استدامة مستمرة ودائمة، مؤكدا ان النسخة الحالية ستعمل على اثراء الورشة ببعض الخبرات الدولية الخاصة بموضوع المفتاح الأخضر.

واكد ان المفتاح الأخضر يعطي مميزات عديدة للفنادق التي تستخدم التنمية المستدامة سواء في تدوير المياه وتوفير الطاقة والسيطرة واعادة تدوير النفايات، موضحا ان الشهادات التي تمنح من المفتاح الأخضر تعطي تميزا للفندق الحاصل عليها عن غيره مكان الفنادق الأخرى خصوصا في النواحي البيئية وتطبيقها، لاسيما وان الصناعة الفندقية اصبحت من الصناعات السريعة والناجحة في دول العالم.

وفي كلمته خلال افتتاح الورشة قال د. المزيني ان انعقاد هذه الورشة يأتي في سبيل سعي جمعية المياه الكويتية في دعم جهود الدولة الرامية الى المحافظة على المياه وترشيده ودعم الاقتصاد الوطني والاجتماعي حاليا ومستقبلا.

وأضاف ان دعم التنمية السياحية المستدامة هو ضمان لتنمية واستدامة المجتمع من حيث استدامة موارده الطبيعة وهذا الامر يعتبر ظاهرة حضارية صديقة للبيئة فهي تقلل من الآثار السلبية للصناعة الفندقية عن طريق الاستخدام الأمثل للمياه مع توفير الجودة الفندقية، مؤكداً ان ذلك لا يتم الا عن طريق تطبيق الممارسات المستدامة والتي تتمثل في تقنين استخدام المياه بطرق مبتكرة ابداعية تفي بالاحتياجات الفندقية، بالاضافة الى التقيد بسياسة تدوير المواد ومعالجة النفايات بانواعها المختلفة والحد من التأثيرات السلبية للصناعة الفندقية.

على هذا الأساس

وأشار د. المزيني ان الفنادق تمنح شهادات دولية على اساس انها استوفت معايير الاستدامة التي وضعتها المنظمات الدولية والتي ترتكز على اربعة محاور: كفاءة المياه، كفاءة الطاقة، تقليل هدر المواد، استخدام مصادر مستدامة، لافتا الى انه بعد التقييم تمنح الفنادق شهادة المفتاح الأخضر للاستدامة.

ولفت الى ان هذا الامر يعكس اهتمام الكويت نحو تحقيق الاستدامة البيئية حيث اكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هامش مؤتمر «كوب 27» الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية على ان الكويت ملتزمة بتطبيق الاستدامة وتنفيذ المشروعات البيئية التي من شأنها ان تقلل من آثار تغيير المناخ وتحافظ على الموارد الطبيعية.

ومن جانبه قال العضو الفخري للمنظمة الدولية للتربية البيئية امين احلافي ان المفتاح الأخضر يعتبر برنامجاً دولياً متخصصاً للمؤسسات السياحية والفندقية التي تعمل على تعظيم الجانب البيئي وورش متخصصة للنزلاء والسياح وكذلك برامج للعامل في تلك الفنادق، موضحاً ان الورشة تهدف الى التركيز على الموارد المائية والبيئية والتوعية بها.

ولفت الى ان الورشة تعد بمثابة انطلاقة رسمية للمفتاح الأخضر في الكويت، منوها الى ان عددا كبيرا من الفنادق سينضم وينخرط مع البرنامج الدولي، مؤكدا ان التنمية البيئية والمستدامة اصبحت شرطاً رئيساً من شروط تسويق المنتجات السياحية والوجهات في الدول التي تعمل على جذب السياحة، مشددا على ان المفتاح الأخضر سيساعد على تسويق المنتج السياحي والفنادق.

