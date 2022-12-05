المطوع: «وربة» توَّج الفائزين في سحبي «السنبلة والحصالة»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية والسنبلة «Kids» وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فالح سعود زويد المطيري، وطارق عبد المحسن المخيزيم، وهاني عبد المهيمن عبد الحميد، ومشاري صنت دابان الديحاني، وعبدالله تركي الشمري، ومحمد سعد المهاشير، وأحمد محيي عبد الله خلف، وناصر بدر ناصر الشعيل، وحسين أسامة حسين نجم، ورامي أحمد محمد عدس.

وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة «Kids»، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: بدر عبد الوهاب بدر البدر، ومريم عمارة حمزة الأستاد، وعادل أحمد عبيد العنزي، وسارة نواف فهد العازمي، وريان عبدالله خزعل العميري، ويوسف فيصل صالح العيدان، ومحمد عزيز هجيج الوكاع.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء «Bloom» وهم كل من: سارة ناصر عبيد العنزي، عبدالله مشعل عبدالله العنزي، دانة علي عبدالرحيم فخرو، عبد الله غانم قطوان دهش، هيفاء ساجي سالم الدوسري.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء «Bloom» وهم كل من: زيد محمد محمد المشاعلي، فاطمة ثامر موسى الشمري، عبدالرحمن خالد سالم العنزي، طيبة محمد علي السلطان، سلوى عبد الله زيد الظفيري.

وحول الشروط قال أحمد محمد المطوع - مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

