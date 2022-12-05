.. والبنك عقد ورشة عمل بشأن البيئة الرقابية التجريبية

مال وأعمال

عقد بنك الكويت المركزي ورشة عمل للمختصين في التحول الرقمي والابتكار بالبنوك المحلية بشأن البيئة الرقابية التجريبية، والتي تمثل بيئة آمنة لاختبار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر. ويحرص بنك الكويت المركزي في ذلك على توفير بيئة داعمة ومحفزة لتطوير التقنيات المالية الحديثة لما لها من دور مهم في تطور الخدمات المالية.

وأشار بنك الكويت المركزي إلى أن مثل هذه الورش تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة للبنوك المحلية والتأكيد على الدور الأساسي الذي تقوم به البنوك المحلية للنهوض بمجال التقنيات المالية، والمرتبط بالتعاون مع المبتكرين لطرح ما لديهم من ابتكارات في السوق الكويتي، سواء من خلال الشراكات أو تقديم خدمات الدفع الإلكتروني أو التعاون لاختبار طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية.

واختتم بنك الكويت المركزي بالتأكيد على حرصه المستمر على دعم التقنيات المالية الحديثة وتمكين الابتكار في هذا المجال بما يعزز تطور القطاع المصرفي والمالي في الكويت ويسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.

