عبدالرحمن الغرير.. بصمة اقتصادية

ديوان Diwan

عبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة «مجموعة الغرير»، واحد من الذين لهم بصمات واضحة في مسيرة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاز على العديد من التكريمات نتيجة جهوده الملوسة على مدار اكثر من 30 عاما، حيث نال جائزة «إنجاز العمر» عام 2011 من قمة جوائز قادة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط.

ويعد عبدالرحمن الغرير أحد أنجح رجال الأعمال في دولة الإمارات، إذ يتمتع بخبرة طويلة في مجال الإدارة وتطوير الأعمال حيث يترأس مجلس إدارة شركة عبدالرحمن الغرير للاستثمارات المحدودة، و«شركة رقميات»، و«شركة ترايجون»، و«شركة التطوير الوطنية المتحدة»، كما تبوأ منصب رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي»، وكان عضواً في مجلس إدارة كل من «مجلس دبي الاقتصادي»، و«بنك المشرق»، و«شركة الأسمنت الوطنية»، و«بنك دبي التجاري» وشركة عُمان للتأمين، وشركة مسافي للمياه المعدنية، وغيرها من الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وينشط الغرير في قطاعات استثمارية متباينة تتقدمها الاستثمارات المالية والعقارات ومراكز التسوق ويعد مركز برجمان في «بر دبي» العقار الرئيس للمجموعة ضمن محفظتها العقارية، كما يعمل في القطاع الصناعي حيث لديه مصانع تنتج وتسوق بلاستيكية رقيقة، رقيقة بالألمنيوم، وثنائي المنحى محوريا أفلام بولي بروبيلين كما تعد شركة «تغليف للصناعات» في مجال البتروكيماويات أحد أكبر مُصنّعي رقائق البولي بروبلين ثنائي الشدّ (BOPP) التي تستخدم في تغليف المواد الغذائية. وتشارك المجموعة أيضًا في تصنيع المعادن من خلال شركة «الغرير للحديد والصلب»، وهي شركة منتجة للصلب المجلفن أو الفولاذ المسحوب على البارد. فيما تشمل استثمارات المجموعة 39.4 % في بنك المشرق بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل 2021 و 37.9 % في شركة الإسمنت الوطنية.

وترأس عبد الرحمن سيف الغرير، مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الفترة من (2008-2015)حيث حقق العديد من اهداف الغرفة في ترسيخ مكانة دبي كمركز نشط وجاذب للشركات الإقليمية والعالمية، معتبراً أن زيارات الغرفة إلى الدول الأخرى، وبعثاتها التجارية لعبت دوراً حيوياً في تعزيز علاقات دبي الاقتصادية مع دول العالم، والارتقاء بها إلى الأفضل وخصوصاً مع دول القارة الإفريقية وجنوب شرق آسيا.

ويرى الغرير أن دبي ورغم تجربتها الفريدة والإنجازات التي حققتها، حافظت على عقلية منفتحة للاستفادة من تجارب الآخرين، وتبادل الخبرات والمعارف، مشيراً إلى أن غرفة دبي ركزت على تقريب المسافات بين المستثمرين ومجتمع الأعمال، وخلق منصات متميزة ومثالية للحوار حول الشراكات الاقتصادية والتعاون المشترك.

ويؤمن الغرير، بأن التجارة في دبي تتجه نحو الأفضل، على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي الذي خلفته الأزمة المالية، لكنه يتعهد دائماً بالعمل على دعم مجتمع الأعمال، وتوفير التسهيلات التي تساعده على الارتقاء بأدائه.

ويرى أن السمعة العالمية لدبي، كمركزٍ عالمي للمال والأعمال، لم تأتِ من فراغ، فالفرص الاستثمارية في الإمارة متنوعة في مختلف المجالات، أبرزها قطاع التجارة، إذ توفر الإمارة في مناطقها الحرة مزايا عدة تجذب الاستثمارات، منها الملكية الأجنبية الكاملة، واستثناءات من الضرائب، ونقل الأرباح إلى خارج البلاد، وترشيد كلفة الإنتاج والنقل والتوزيع، خصوصاً مع البنية التحتية المتطورة من شبكة الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والاتصالات.

ويعتقد الغرير أن دبي هي الخيار الملائم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تعد بوابتها إلى المنطقة، بسبب موقعها الجغرافي المتميز همزة وصل بين الشرق والغرب. ويؤكد أن قطاع التصدير وإعادة التصدير يعيش حالياً مرحلة مهمة، ما أسهم في تخطي «دبي تداعيات الأزمة العالمية، وبيئة أعمالنا الآن تسير بخطى واثقة نحو الاستقرار ومعاودة النمو».

ويقول الغرير: إن الأزمة المالية العالمية أثرت في التجارة في العالم بأكمله، ونحن جزء من هذا العالم، وتأثرنا بطبيعة الحال، ويضيف نجحنا في الحد من تداعيات تلك الأزمة مع التدخل والدعم الحكومي الذي أظهر متانة اقتصادنا ومرونته، فإجراءات مثل خفض الرسوم، وضخ السيولة في الأسواق، كان لها الأثر الأكبر في تجاوز تداعيات الأزمة.

ويرى أن الأزمة المالية أعادت البلاد إلى القطاعات التي كانت في السابق، وهي المحفّز الرئيس لنمو اقتصاد دبي وتقدمه، فاستعادت قطاعات التجارة، والتصدير وإعادة التصدير، والخدمات اللوجستية والمالية، والسياحية، دورها الريادي والأساسي في قيادة مسيرة نمو اقتصاد دبي، في حين تراجع دور قطاع العقارات إلى قطاعٍ داعمٍ ومساندٍ للقطاعات الأساسية.

