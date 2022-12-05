نجوم كويتيون: مهرجان البحر الأحمر «منصة للإبداع»

ديوان Diwan

شدد عدد بارز من نجوم الوسط الفني في الكويت على المكانة التي راح يحتلها مهرجان البحر الاحمر السينمائي حيث وصفوه بانه (منصة للابداع) ومهرجان ينطلق الى العالمية وفرصة للتواصل مع اهم وابرز النتاجات واهم الصناع.

فقد أكد النجم القدير محمد المنصور أهمية مهرجان البحر الأحمر قائلا: اولا اعبر عن سعادتي الغامرة للمشاركة في هذا العرس السينمائي والذي رغم انه في دورته الثانية فالا انه بات اليوم منصة حاضنة للابداع وفضاء حقيقياً للحوار والتواصل. واستطيع التأكيد بان تجربة مشاركتي فتحت شهيتي مجددا للعودة الى السينما ولربما قريبا جدا.

من جانبه، قال النجم خالد أمين: مهرجان البحر الاحمر السينمائي ينطلق الى العالمية سواء عبر التنظيم العالي المستوى او اختياراته او ضيوفه او طبيعة الحوار والفعاليات التي تتواصل على مدار اليوم وامامي اكثر من مشروع سيجد طريقه لربما في الدورة المقبلة من هذا الملتقى السينمائي الذي نبارك لاخوتنا في المملكة العربية السعودية اقامته وتنظيمه. بدوره، قال المخرج المنتج عبدالله بوشهري: أنا هنا للعام الثاني على التوالي واسعد بهذا الانجاز السينمائي الذي حول مدينة جدة منصة لاستقبال المبدعين السينمائيين وايضا موعداً للحوار وتطوير صيغ التعاون الفني والابداعي المشترك. وفرصة حقيقية لاكتشافات سعودية وخليجية وعربية ودولية. ونحن بصدد عدد من المشاريع السينمائية المشتركة الجديدة. وقال النجم يعقوب عبدالله : سعادتي لا توصف بالمشاركة في مهرجان البحر الاحمر وسعادتي اكبر ان يعرض لي فيلم في المسابقة الرسمية وهو فيلم «شيابني هني» وهو حصاد انتاج سعودي – كويتي مشترك من اخراج زياد الحسيني. وسعادتي لا توصف بالفرصة للتواصل مع هذا الكم من الافلام وصناعها من أنحاء العالم.

وقالت الفنانة روان المهدي: مهرجان البحر الاحمر السينمائي يؤكد جدية التخطيط وايضا الاحترافية العالية لاقامة مهرجان بهذا المستوى من التنظيم والافلام والبرامج والضيوف والسوق وغيرها مما يؤشر الى اننا امام مهرجان سيمضي بعيدا من اجل تفعيل واثراء صناعة السينما في المنطقة والعالم.

