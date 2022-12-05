وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي

ديوان Diwan

تُوفي الإعلامي الكبير مفيد فوزي، صباح أمس «الأحد»، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 89 عاما.

وكانت صحة مفيد قد تدهورت مؤخرا، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وكان قد مر بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، هما الفنان سمير صبري والكاتب الصحافي صلاح منتصر.

وأعلن النائب المصري مصطفى بكري وفاة مفيد فوزي، على حسابه بموقع «تويتر»، حيث كتب: «وفاة الكاتب الصحافي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان».

