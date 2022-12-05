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كريم فهمي كشف عن موعد طرح فيلمه الجديد «أنا لحبيبي»


عبر الفنان كريم فهمي عن سعادته الشديدة لاقتراب طرح فيلمه الجديد «أنا لحبيبي»، بعد تأجيله لمرات عدة.
و قال إنه من المقرر طرح الفيلم في موعد نهائي خلال شهر فبراير المقبل، لافتا إلى أن الشخصية التي يجسدها جديدة وأنه بانتظار رأي الجمهور فيها بعد مشاهدتها.
وفيلم «أنا لحبيبي» من بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، ومن إنتاج أحمد السبكي.
ويظهر كريم فهمي خلال أحداث الفيلم بدور روائي، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع ياسمين رئيس، التي تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة.


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