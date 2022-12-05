نجمات أعلن ندمهن على أعمال قدمنها في مشوارهن الفني

ديوان Diwan

في الوقت الذي يعتز فيه العديد من الفنانات ببدايتهن الفنية وأدوارهن التي ظهرن من خلالها للجمهور وحققن نجومية كبيرة بعدها، هناك فنانات أخريات شعرن بالندم على تقديم بعض الأدوار في بدايتهن الفنية.

ريهام عبدالغفور ومنى زكي وشيرين عبدالوهاب وعدد من نجمات الفن، عبرن عن ندمهن على أعمال وأدوار عدة قدمنها في بداياتهن الفنية، وعُدن بعد سنوات طويلة من بداية مسيرتهن ليكشفن موقفهن من هذه التجارب واضطر بعضهن إلى التبرؤ منها أحياناً وليس الندم وحسب.

الفنانة ريهام عبدالغفور كشفت عن الدور الذي ندمت على تقديمه في مسيرتها الفنية، وقالت في أحد البرامج التلفزيونية: إن هناك أدواراً عدة قدمتها ولم توفق بها، ولكن في السنوات الأخيرة أصبحت تختار الأعمال التي تفضلها وترفض المشاركة في أي عمل من أجل المقابل المادي، حتى لو كانت تحتاج إلى ذلك، على عكس السابق في مسيرتها.

وقالت ريهام عبدالغفور إن من هذه الأعمال دورها في فيلم بعنوان «بالعربي سندريلا»، والذي كان في بداياتها الفنية، وأضافت أنها لا تحب هذه التجربة بأكملها، وتشعر أنها لم تضف إليها شيئاً بل على العكس من ذلك.

أما الفنانة فريال يوسف فقالت ندمانة على المشاركة في مسلسل «أسرار»، وأيضا مسلسل «الضاهر»، لأنه بعد كل الإرهاق والتعب واللذين عانيتها أثناء التصوير لم أأخذ نصف أجرى، وفي «الضاهر» لم آخذ أجرى.

فيما تبرأت الفنانة حورية فرغلي من مشاهدها في فيلم «كلمني شكرا» مع المخرج خالد يوسف، وقالت: لو عاد بي الزمن لما قدمت هذه المشاهد، كما أنني غير راضية أيضاً عن مشاركتي في فيلم «براءة ريا وسكينة» الذي لم يعرض بعد.

