50 مشاركاً ضمن فعاليات افتتاح قرية نقرة العثمان

ديوان Diwan

أوضح رئيس فريق الموروث الكويتي أنور الرفاعي أن قرية نقرة العثمان تهتم بالموروث الكويتي وكل ما يتعلق بتراثنا القديم.

وأشار الرفاعي في تصريحات، على هامش فعاليات افتتاح قرية نقرة العثمان للسنة الثانية على التوالي بمتحف بيت العثمان بمنطقة حولي، أول من أمس، إلى أن القرية بنيت على الطراز الكويتي القديم وارتأينا أن تكون هناك فعاليات للحرف اليدوية تصاحب تلك الفعاليات وفرقة العرضة وبعض الأنشطة التي يقوم بها فريق الموروث الكويتي.

ولفت أن القرية تفتح أبوابها يومي السبت والثلاثاء لجذب المجتمع نحو رؤية التراث الكويتي القديم ويكون متنزهاً لزيارة العائلات من خلال البوثات الموجودة التي تقدم بعض الأنشطة والحرف اليدوية لتكتمل الصورة بهذا المكان وربطها بمتحف بيت العثمان، حيث يتمكن زوار القرية من رؤية متحف بيت العثمان وما يحتويه من تراث كويتي متميز.

50 مشاركاً

وبدورها، أشارت مسؤولة قرية نقرة العثمان أفراح الخراز إلى 50 مشاركاً من الشباب والفتيات يقدمون منتجات متنوعة لمشاريعهم. ولفتت أن تلك المشاريع تضم الأطعمة والأكسسوارات والعطور والملابس وغيرها، وتم وضعها داخل القرية وخارجها.

ولفتت أن أغلبية المشاريع المقدمة من العنصر النسائي، مبينة أن هناك مشاركات من فئة ذوي الهمم ومن الشباب كذلك. ولفتت أن أصحاب المشاريع المنزلية يمكنهم المشاركة ولا تقتصر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط.

ولفتت أن فكرة إنشاء قرية نقرة العثمان التابعة لمتحف بيت العثمان، جاءت من أنه كانت هناك فكرة لتأسيس ما يشبه البيوت القديمة مع البيوت المحلية ويعطيك المحلات الكويتية القديمة. حتى الأمن الموجود في القرية ملتزم باللبس الكويتي القديم.

وأوضحت أن القرية تتضمن الموروث الكويتي القديم بكل تفاصيله، مبينة أنه تم توظيف كل الإمكانيات القديمة.

وأشارت إلى أنه يتم الحصول على أسعار رمزية للغاية من المشاركين في المعرض المصاحب لفعاليات القرية التراثية وهي في واقع الأمر لأصحاب المشاريع المشاركة.

وقالت إن القرية ستكون مفتوحة أمام الجمهور يومي السبت والثلاثاء من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً. وأوضحت أن فعاليات كثيرة ستتتم إقامتها في الفترة المقبلة، والتي تتضمن العيد الوطني ومعرض رمضان.

ولفتت أن القرية يمكنها أن تستوعب أكثر من 50 مشاركاً.

لافتة أن الهدف من المعرض غير ربحي والدخول مجاني للقرية للجميع مواطنين ومقيمين.

ولفتت أن الأيادي العاملة كانت من بين التحديات لتأسيس القرية، مشيرة إلى أن عدد المتطوعين بلغ 10 مشاركين من المتطوعين ساهموا بشكل كبير في إقامة القرية.

وأوضحت أن طموحاتنا تتمثل في زيادة مساحة القرية، والعمل على زيادة المشاركين في المعرض دعماً للشباب ومنتجاتهم.

تشجيع التراث

من جانبه، أوضح سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري بدر صالح التنيب أن التواجد في قرية نقرة العثمان مهم للغاية، كونه يعيد الزائرين إلى التراث الكويتي.

والذي حرصت القرية على إبرازه للقادمين إلى القرية من خلال الديكورات والأعمال الفنية التقليدية المتواجدة بالقرية.

وأضاف أن القرية تمثل فرصة حقيقية للشباب لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم من خلال عرض منتجاتهم وحثهم للعمل في القطاع الخاص. وبين أنه مما لاشك فيه، أن تلك الأعمال سيكون لها صدى إيجابي على كل المستويات.

وقال إن حضور الشخصيات العامة في تلك المناسبات من شأنه إعطاء دفعة إيجابية للشباب من أجل الحصول على فرص حقيقية تعزز من منتجاتهم ومشروعاتهم في المجتمع.

