انطلاق فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بمشاركة 133 دار نشر

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انطلقت فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب أول من أمس (السبت) وتستمر حتى الـ 11 من الشهر الجاري بمشاركة 133 دار نشر. ويتضمن المعرض برنامجا حافلا بإقامة 24 ندوة ونشاطا فكريا وحواريا وفنيا بما يشكل مناسبة للتواصل المباشر والتفاعل الثري بين الرواد والكتاب والمفكرين.

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريح لـ«كونا» على هامش الافتتاح المعرض «دليلا على الغنى الثقافي لبيروت» قائلا: إنه «يتميز باسمه وبمشاركة الإخوة العرب وعرضهم لمنشوراتهم وإنتاجاتهم الفكرية وهو دليل على الغنى والتراث الثقافي لبيروت».

وأضاف ميقاتي أنه «للعام الـ 64 على التوالي نشهد تنظيم هذا المعرض الذي تحول مَعلما ثقافيا ويشكل مناسبة سنوية للاطلاع على أحدث المصنفات والإصدارات في مختلف الميادين الفكرية والعلمية». من جهتها، أشادت رئيسة نقابة اتحاد الناشرين اللبنانيين سميرة عاصي على هامش الافتتاح بدور دول الخليج العربية لا سيما دولة الكويت في دعم الناشرين اللبنانيين.

وقالت عاصي: إن «للكويت اليد الطولى في مساعدة لبنان في شتى الميادين إذ لم تتركه في مختلف الظروف». وأكدت دعم دولة الكويت الدائم للثقافة في لبنان في العديد من المناسبات والتي كان أحدثها «دعم قطاع النشر اللبناني خلال معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 الذي جرى الشهر الماضي بمنح دور النشر اللبنانية أجنحة دون مقابل».

بدورها، قالت رئيسة النادي الثقافي العربي المنظم للمعرض سلوى بعاصيري في تصريح مماثل لـ«كونا»: إن «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب يعد عميد معارض الكتاب العربية كونه يعود إلى عام 1956 وما زال مستمرا رغم كل الظروف والتحديات التي يمر بها لبنان للتأكيد على دور لبنان الثقافي وأن الثقافة هي المقصد وهي عنوان بيروت».

