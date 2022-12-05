مكتبة البابطين أصدرت 4 مخطوطات للمرتضى الزبيدي

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أصدرت مكتبة البابطين مجموعة من مخطوطات اللغوي والعالم والفقيه والمحدث المرتضى الزبيدي صاحب كتاب «تاج العروس» الذي صدر في 10 مجلدات، وهذا الفقيه الكبير الذي يُكني بأبي الفيض، أخذ علمه عن نحو 300 شيخ وعالم، وقد اشتهر أمر الزبيدي الذي ولد سنة 1145هـ في بلجرام بالهند بعد أن سافر واستقر بمصر عام 1167 هـ، وقد تنوعت مصنفات الزبيدي في مادتها العلمية بين التاريخ والأنساب والفقه والحديث والعقائد، وقد توفي بمصر عام1205 هـ.

وقد ضمت المجموعة التي اصدرتها مؤخراً مكتبة البابطين ضمن سلسلة «مخطوطات مكتبة البابطين» 4 كتب للزبيدي تمتد من العدد 14 إلى العدد 17 ضمن سلسلة «مخطوطات مكتبة البابطين».

حيث تم تخصيص العدد (14) لمخطوط «رسائل العلامة محمد مرتضي الزبيدي إلى الشيخ أحمد بن عبدالله السوسي التونسي (ت1208 هـ)» والتي جمعها وانتخبها الشيخ عبدالقادر الميموني المغربي المتوفى 1254هـ.

ويصف الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين المخطوط بأنه من «أرق وأعذب المراسلات التي دارت بين عالم عظيم هو الزبيدي ومحبه وهو الشيخ التونسي»، ويعد الكتاب نموذجاً للرسائل المتبادلة بين الادباء والعلماء في نهايات القرن الثاني عشر الهجري وهو فن جميل تميزت به حضارتنا آنذاك ويطلق عليه «الرسائل الإخوانية» وقد امتلأت به كتب الادب القديمة، التي رسمت لنا بعض خواص حياة المتراسلين وجوانب من أحوالهم الشخصية والاجتماعية والثقافية.

اما العدد الـ 15 من سلسلة «مخطوطات مكتبة البابطين» فتناول مخطوط «ثبت قراءات وسماعات الحسين بن عبد الرحمن الشيخوني على شيخه المرتضى الزبيدي» ومادة هذا الكتاب تعطينا صورة راقية عن تعامل هذا العالم المرتضى الزبيدي وعلاقته المليئة بالود والمحبة مع مريديه ومحبيه وطلاب العلم. ويظهر ذلك جليا من خلال طريقة «السماعات» التي اعتمدها الكتاب وهي مصطلح في علم المخطوطات يعني «تقييد العلم بالكتابة» حيث كان طلاب العلم يحرصون على كتابة ونسخ ما سمعوه عن شيوخهم ومع تنامي حركة النسخ كانوا يحرصون أيضا على اثبات اسماء الذين سمعوا الكتاب على يد شيوخهم، واجازة الشيخ والمعلم لمن حضر وسمع.

