حكيمي: نريد صنع التاريخ

دوليه

تحدث أشرف حكيمي، ظهير المنتخب المغربي، عن مشاركته في كأس العالم مع أسود الأطلس.

ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الإسباني، اليوم على ملعب المدينة التعليمية، في ثمن النهائي.

وقال حكيمي، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «اللعب لبلدك في كأس العالم شيء فريد من نوعه.. إنه أمر رائع أن ترى كيف يعيش الناس هذه الأجواء، وهذا ينقل إلينا الكثير ويمنحنا القوة للاستمرار والقيام بأشياء عظيمة. إنها لحظات لن تنسى أبدا، خاصة عندما تكتب تاريخا».

وعن الذي تغير لديه من مونديال روسيا إلى قطر، قال: «الأشياء تتغير، بالطبع هناك تغيير. بطولة كأس العالم مختلفة هذه المرة لأنها جاءت بعد 4 سنوات من تعلم أشياء عظيمة. لقد جئت بعقلية مختلفة وأصبحت أكثر نضجا مع تحمل مسؤوليات أخرى أيضا».

وفيما يخص تطور المنتخب المغربي، أشار: «لدينا جيل شاب ورائع ويريد تغيير الأمور وأن نصنع التاريخ، وهو ما نحققه، نريد تغيير العقلية تجاه العالم العربي، ونقول لماذا لا يمكن للفرق العربية أن تحقق أشياء عظيمة في أوروبا. نحن نقوم بذلك، خاصة في كأس العالم».

واختتم: «هناك بعض التقليل من الفرق الأفريقية. هناك لاعبون رائعون في أفريقيا ويستحقون المزيد من الاحترام، إنهم يقدرون العمل الذي يقومون به والجهود المبذولة للوصول إلى ما هم عليه. أنا سعيد جدا لأن المنتخبات الأفريقية تقوم بأشياء عظيمة».

