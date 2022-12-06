المغرب يبحث عن المجد أمام إسبانيا

دوليه

بعدما كرر إنجازه التاريخي الذي حققه قبل 36 عاما بالصعود لثمن نهائي المونديال، يسعى منتخب المغرب لصنع تاريخ جديد ببلوغ ربع النهائي لأول مرة في تاريخ كرة القدم العربية بالمونديال. ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الإسباني، اليوم، على ملعب «المدينة التعليمية» اليوم.

وستكون هذه هي النسخة الثانية على التوالي التي يلتقي خلالها المنتخبان في كأس العالم، بعدما سبق أن لعبا بعضهما ضد بعض في مرحلة المجموعات في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، حيث اقتنص منتخب إسبانيا تعادلا مثيرا في اللحظات الأخيرة (2-2) من أنياب المنتخب المغربي.

وأصبح منتخب المغرب الممثل الوحيد للكرة العربية في الأدوار الإقصائية للمونديال القطري، في ظل عدم تمكن منتخبات تونس وقطر والسعودية من اجتياز مرحلة المجموعات.

وبعدما كان المغرب أول منتخب عربي يتأهل لمرحلة خروج المغلوب في المونديال بنسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان منتخب «أسود الأطلس» أيضا على موعد مع التاريخ بعدما بات أول فريق عربي يصعد للدور ثمن النهائي في نسختين لكأس العالم، حيث حقق منتخبا السعودية والجزائر الإنجاز ذاته مرة واحدة في نسختي 1994 و2014 على الترتيب.

وصعد منتخب المغرب لثمن النهائي في مونديال قطر عقب تربعه على قمة المجموعة السادسة «القوية» برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلاً وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع هولندا وإنكلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا مشاركا في مرحلة المجموعات.

وافتتح فريق المدرب المغربي وليد الركراكي مشواره في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع كرواتيا، وصيف المونديال الماضي، قبل أن يحقق انتصارا تاريخيا 2-0 على منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثاني عالميا في آخر تصنيف للمنتخبات أصدره الاتحاد الدولي «فيفا»، والذي احتل أيضا المركز الثالث في مونديال روسيا.

وأثبت منتخب المغرب، جدارته بعد تغلبه 2-1 على منتخب كندا في ختام مشواره بمرحلة المجموعات. وساهم الأداء اللافت للمنتخب المغربي، الذي أصبح أيضا الممثل الوحيد للمنتخبات الأفريقية في المونديال الحالي عقب خسارة السنغال 0-3 أمام إنكلترا، في تعزيز الآمال بالمضي قدما في البطولة، خاصة في ظل المؤازرة الجماهيرية التي يتمتع بها.

ويحلم منتخب المغرب بأن يصبح أول فريق عربي في التاريخ يبلغ ربع النهائي بالمونديال، وكذلك رابع منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز، بعد الكاميرون والسنغال وغانا في نسخ 1990 و2002 و2010 على الترتيب، وذلك رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام المنتخب الإسباني، الذي توج بكأس العالم قبل 12 عاما.

ويمتلك منتخب المغرب العديد من العناصر القادرة على مواجهة المنتخب الإسباني، بما يمتلكه من نجوم في أرقى الأندية الأوروبية، مثل يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، وزميله في الفريق الأندلسي، الحارس ياسين بونو، اللذين لن تكون مواجهة نجوم إسبانيا بالغريبة عليهما.

وأكد الركراكي أن منتخب المغرب سيدخل مواجهة إسبانيا من أجل اقتناص ورقة الترشح لدور الثمانية في المونديال، مضيفا: «منتخب إسبانيا يمتلك قدرات عالية على المستويين الفردي والجماعي، وقادر على امتلاك الكرة بشكل كبير، لكننا سنحاول اللعب بالقيم التي نمتاز بها لتحقيق أفضل النتائج».

وشدد الركراكي، الذي أصبح أول مدرب محلي يقود أحد المنتخبات العربية لبلوغ الأدوار الإقصائية بكأس العالم: «نخوض المواجهة دون أي عقد، وستلعب المباراة في الملعب بين طرفين يرغبان في الصعود، منتخب المغرب عازم على بلوغ ربع النهائي في هذه المشاركة المونديالية». وفي لقائه الـ20 في مسيرته الحافلة مع كأس العالم، التي بدأت بنسخة عام 1970 بالمكسيك، يطمع منتخب المغرب في تحقيق انتصاره الخامس في تاريخه بالمونديال، ليفض شراكته مع المنتخب السعودي كأكثر المنتخبات العربية فوزا في البطولة، برصيد 4 انتصارات لكل منهما. كما يأمل المنتخب المغربي في تحقيق فوزه الرابع على المنتخبات الأوروبية بكأس العالم، بعدما تغلب على البرتغال واسكتلندا في نسختي 1986 و1998 على الترتيب، بالإضافة للمنتخب البلجيكي في هذه النسخة. من جانبه، تخطى منتخب إسبانيا، الذي يشارك في المونديال للمرة الـ16 في تاريخه، الدور الأول في كأس العالم للمرة الـ11، بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة، عقب حصده 4 نقاط، إثر تحقيقه انتصارا وحيدا وتعادلا واحدا، وخسر في مباراة واحدة. واستهل فريق المدرب لويس إنريكي مشاركته في المونديال الحالي بانتصار كاسح 7-0 على كوستاريكا، قبل أن يتعادل 1-1 مع المنتخب الألماني، لكنه تلقى خسارة مباغتة 1-2 أمام منتخب اليابان في الجولة الأخيرة، ليقتنص تذكرة الصعود للدور الثاني، عقب تفوقه بفارق الأهداف على منتخب ألمانيا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد. وأثار السقوط المفاجئ أمام اليابان التساؤلات بشأن إمكانية تعمد منتخب إسبانيا الخسارة للابتعاد عن مواجهة كرواتيا في ثمن النهائي أو ملاقاة البرازيل أو الأرجنتين في الأدوار القادمة بالمونديال، غير أن سيرجيو بوسكيتس، قائد الماتادور نفى هذه التكهنات، قائلا: «أردنا الفوز والتأهل عن طريق تصدر المجموعة، الأمر لا يتعلق باختيار الفريق المنافس».

