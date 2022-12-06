سولير: توقعت المشاركة في المونديال

دوليه

رغم إدراكه أنه ينتقل الى فريق يعج بالنجوم وقد يعاني للحصول على فرصته، لا يشعر لاعب وسط المنتخب الإسباني كارلوس سولير بأي ندم حيال انضمامه من فالنسيا الى باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي، مشيراً الى أنه لم يكن يخشى أن يتسبب ذلك بحرمانه من المشاركة في المونديال.

وبالفعل، عانى ابن الـ25 عاماً في الحصول على الدقائق التي يتمناها في أرضية الملعب، إلا أن ذلك لم يمنع مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي من ضمه الى تشكيلة مونديال قطر رغم المنافسة القوية في مركزه. وبشيء من المزاح الساخر، قال زميله في سان جرمان كيليان مبابي في نوفمبر بعد الفوز على يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا إن الإسباني «غير معتاد على اللعب أساسياً». لكن سولير وجد وتيرته في سان جرمان قبل انطلاق مونديال قطر، ما فتح الباب لضمه الى «لا روخا». وفي مقابلة صحافية قبل اللقاء المرتقب اليوم مع المغرب في الدور ثمن النهائي، تحدث سولير عن انتقاله الى نادي العاصمة الفرنسية قائلاً «بطبيعة الحال، فكرت كثيراً في القرار لانه ليس من السهل مغادرة المنزل الذي كنت فيه طوال حياتك. لكني أردت الذهاب، أن آخذ خطوة الانضمام الى نادٍ كبير من أعلى المستويات في أوروبا، أن أحاول القتال من أجل الألقاب، اللعب قدر الإمكان، وأنا سعيد جداً الآن لأني مررت بمرحلة تعلم هناك».

ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى أن تؤدي مشاركته المحدودة الى إضعاف حظوظه بالمشاركة في كأس العالم، قال سولير إنه كان دائماً متأكداً بأنه سيخوض النهائيات، لكنه لم ينفِ أن الاستبعاد عن المونديال «شيء يدور في ذهنك دائماً. يخبرك الناس بذلك (أنه قد لا يشارك). أصدقائي، الأشخاص المقربون مني. لكن في النهاية آمنت بنفسي».

وأوضح ابن الـ25 عاماً «اعتقد أن العمل الذي كنت أقوم به في المنتخب الوطني كان جيداً، وأن ما قمت به على أرض الملعب سيكون جيداً» بما فيه الكفاية لاستدعائه. و«في النهاية، هذه فحوى كل شيء، أن تكون واثقاً بنفسك وأن تفكر بأنك شخص مهم. وبهذا المعنى، شعرت بالأهمية هنا مع المنتخب الوطني وأيقنت بأني سآتي (الى المونديال)».

ويبدو أن إنريكي حسم أمره بشأن هوية لاعبي الوسط مع اعتماده على ثلاثي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وبيدري وغافي، لكن سولير لم يفقد الأمل بالحصول على فرصته ولا يتذمر من خيارات مدربه الذي اعتبره «أحد أفضل المدربين الذين أشرفوا عليّ. هذه هي الحقيقة. إنه مدرب يُقنِعُك. لا يقنعك لمجرد أنه لويس إنريكي، بل يقنعك لأنه يقدم لك الأسباب، وبعدها تشاهد الأمر على الفيديو. يقنعك بالمنطق». وشدّد «نحن مع لويس إنريكي في كل شيء وسنمضي بخطته للنهاية، وحالياً ليست بالسيئة (الخطة) على الإطلاق».

