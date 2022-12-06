بيدري: الخسارة من اليابان جرس إنذار

دوليه

قال بيدري، لاعب وسط منتخب إسبانيا: إن الهزيمة أمام اليابان كانت بمنزلة جرس إنذار للفريق قبل مواجهة المغرب، اليوم في ثمن النهائي. وخسر المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الخامسة بعد الهزيمة المفاجئة أمام اليابان، لكنه تأهل بعد فوز ألمانيا على كوستاريكا في مباراة أخرى بالجولة الأخيرة بدور المجموعات. وقال بيدري في تصريحات لصحيفة «سبورت» الكتالونية: «لقد أدركنا أن كل المباريات مسألة حياة وموت، المباراة الأخيرة كانت صعبة للغاية، لم نكن نتوقع تلك النتيجة أمام اليابان». وأضاف: «لحسن الحظ كان لدينا فرصة أخرى، لكننا إذا فقدنا أسلوبنا لمدة عشر دقائق، كنا سنغادر البطولة، لو كانوا سجلوا أهدافا، لربما كان ذلك الشيء الوحيد الذي يحتاجونه». وفي مرحلة ما من الجولة الأخيرة بالمجموعة الخامسة، كان المنتخب الإسباني قريبا من مغادرة دور المجموعات، وكان من المفترض أن تتأهل كوستاريكا بعد تقدمها على ألمانيا. وكشف بيدري عن عدم قدرته على التركيز على أمور في أماكن أخرى، وكاد المنتخب الإسباني أن يغادر البطولة، لكن الفريق حاول بدلا من ذلك إنقاذ آماله في التأهل. وأضاف: «كنت أنظر إلى شاشة النتيجة، حينما رأيتها كانت كوستاريكا في المركز الثاني وكنا سنغادر البطولة، كنت أحاول أن أتطلع للمرمى». وتابع بيدري: «لم أكن أدرك أن ألمانيا تقدمت، وصعدنا للمركز الثاني مرة أخرى، كنت أشعر بالتوتر طول المباراة».