البرتغال وسويسرا يتطلعان إلى ربع النهائي

دوليه

يتطلع منتخبا البرتغال وسويسرا، لإنهاء غيابهما عن ربع النهائي في نهائيات كأس العالم ، وذلك عندما يلتقيان اليوم في ثمن النهائي في المونديال.

وابتعد المنتخبان عن الدور ربع النهائي في المونديال لعدة سنوات، لكن الفرصة تبدو مواتية الآن للعودة من جديد إلى هذا الدور، خلال لقاء الفريقين الذي يقام على ملعب «لوسيل».

ويسعى منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، للعب في ربع النهائي بالمونديال للمرة الثالثة، بعدما بلغه في نسختي 1966 بإنكلترا و2010 في جنوب أفريقيا.

وفي ثامن مشاركاته بكأس العالم، صعد منتخب البرتغال للدور ثمن النهائي في المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل خسارة وحيدة.

وافتتح المنتخب البرتغالي مشواره في المونديال بفوز مثير 3-2 على منتخب غانا، قبل أن يتغلب 2-0 على منتخب أوروغواي في الجولة الثانية.

وبعدما حسم بطاقة الصعود للأدوار الإقصائية رسميا، خسر منتخب البرتغال 1-2 أمام منتخب كوريا الجنوبية في ختام لقاءاته بدور المجموعات، ليثير القلق في نفوس محبيه.

ورغم تصدره للمجموعة، لكن منتخب البرتغال، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في كأس العالم بالحصول على المركز الثالث قبل 56 عاما، لم يقدم الأداء المأمول، خاصة رونالدو، الذي اختير ضمن التشكيلة الأسوأ في الدور الأول ، وفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

واكتفى رونالدو بتسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء خلال اللقاءات الثلاثة الأولى للبرتغال في البطولة، بل إنه ساهم في تسجيل منتخب كوريا الجنوبية هدفه الأول خلال لقاء المنتخبين، بعدما اصطدمت به الكرة لتتهيأ أمام كيم يونغ جون، الذي أدرك التعادل للمنتخب الآسيوي في اللقاء، في حين لم يقدم أي تمريرة حاسمة لزملائه.

وأصبح رونالدو لا يحظى بالشعبية بين الجماهير البرتغالية، التي أبدت رغبتها في عدم تواجده بالقائمة الأساسية للفريق أمام سويسرا، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة «أبولا» البرتغالية مؤخرا.

وأعرب 70% من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في الإبقاء على رونالدو في مقاعد البدلاء خلال باقي المونديال، لاسيما بعدما قرر سانتوس استبداله في جميع لقاءات البرتغال بدور المجموعات.

ورغم ذلك، يرغب رونالدو، الذي بات أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في 5 نسخ متتالية بالمونديال، في العودة لإحراز هدف واحد على الأقل لمعادلة الرقم القياسي البرتغالي لأعلى حصيلة من أهداف كأس العالم المسجل باسم إيزيبيو، الذي سجل 9 أهداف في مونديال 1966 بإنكلترا، وهي النسخة الوحيدة للبطولة التي شارك فيها النجم الراحل.

وسجل رونالدو 8 أهداف مع منتخب البرتغال خلال 20 مباراة خاضها خلال مشواره بكأس العالم، الذي بدأ في نسخة عام 2006 بألمانيا. في المقابل، حذر شيردان شاكيري، نجم المنتخب السويسري من الاستهانة برونالدو أو وضعه خارج الحسابات في المباراة، حيث قال «من غير المسموح أن ننحي رونالدو جانبا. أنه أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي». وتضع جماهير سويسرا آمالا عريضة على شاكيري في تحقيق حلمها بالصعود لربع النهائي للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة التي جرت على الملاعب السويسرية عام 1954.

ولعب شاكيري دورا بارزا في تأهل منتخب سويسرا لثمن النهائي في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

وصنع شاكيري هدف سويسرا الوحيد، الذي أحرزه بريل إيمبولو خلال فوز الفريق 1-0 على الكاميرون في الجولة الافتتاحية، لكنه غاب عن خسارة الفريق بالنتيجة ذاتها أمام البرازيل في الجولة الثانية، غير أنه افتتح التسجيل خلال فوز سويسرا 3-2 على صربيا في ختام لقاءات الفريق بدور المجموعات.

ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بين المنتخبين والتي بلغت 25 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي، لكن تلك المواجهة ستكون الأولى بين البرتغال وسويسرا في كأس العالم. وكانت الأفضلية خلال اللقاءات السابقة لمصلحة المنتخب السويسري، الذي حقق 11 فوزا، بينما حقق منتخب البرتغال 9 انتصارات وفرض التعادل نفسه على 5 لقاءات.

