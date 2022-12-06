كارفاليو: سويسرا فريق صعب

دوليه

أكد لاعب وسط البرتغال، وليام كارفاليو، أن فريقه سيركز على التفاصيل أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي. وتفوق المنتخب البرتغالي على سويسرا في المباراة التي جمعت بينهما في دوري الأمم الأوروبية في لشبونة، لكنه خسر 0-1 في الأسبوع التالي. وقال كارفاليو للصحافيين: «على ثقة أن منتخب سويسرا سيسعى للاستحواذ على الكرة ونحن مستعدون لذلك، شهدت البطولة مفاجآت، هذه حقيقة، ونحتاج الحفاظ على تركيزنا من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة كي تسير الأمور في صالحنا». وأضاف: «أعتقد أن البرتغال تحتاج إلى تقديم أداء مشابه لأول مباراتين، وأن نكون متحدين من البداية للنهاية، نعرف أننا سنواجه منافساً صعب المراس، والتفاصيل ستصنع الفارق، وينبغي أن نكون مستعدين». وأضاف: «نتحدث عن فريقين كبيرين، سيبذل كلاهما قصارى جهده للفوز والتفاصيل ستصنع الفارق». وتابع: «يمتلك الفريقان لاعبين على أعلى مستوى، ومنذ البداية علمنا أننا نريد الوصول إلى أبعد ما يمكن في البطولة، لكن في الوقت الحالي يجب علينا التركيز على سويسرا».