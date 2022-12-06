كأس العالم بقطر.. كأس المفاجآت!

دوليه

من خلال متابعتي ومشاهدتي لاحداث مباريات الدور الاول للمجموعات وبعض مباريات الدور الثاني استطيع ان اسجل بعض الملاحظات الفنية والادارية التي حدثت خلال هذا المباريات:

جاءت مباريات الدور الاول بمفاجآت من العيار الثقيل بهزيمة ابطال العالم السابقين في مباريات غير متوقعة النتائج (هزيمة الارجنتين من السعودية، هزيمة المانيا من اليابان، هزيمة فرنسا من تونس، هزيمة اسبانيا من كوريا الجنوبية واخيرا هزيمة البرازيل من الكاميرون) فخرجت من البطولة المانيا والسعودية والكاميرون مرفوعي الرأس لهذا الانجاز الذي سجل بتاريخهم الكروي.

الاستعانة بحكمات اناث كانت ناجحة وموفقة بمباراة المانيا وكوستاريكا.

الفار (التكنولوجيا الجديدة) أثبت فائدته في مباراة اليابان واسبانيا وهدف رونالدو.

زادت فترة اشواط المباريات بطريقة ملحوظة في شيء غريب في طريقة احتساب الوقت الضائع حيث وصل من 5 الى 10 دقائق في كل شوط فيما عدا الشوطين الاولين من مباراة اسبانيا واليابان والمانيا وكوستاريكا كان دقيقة واحدة فقط؟

لم يظهر نجوم الدوريات الاوروبية بالمستوى الفني المتوقع منهم خصوصا لاعبي المنتخب البلجيكي؟

رغم خروجها المبكر من البطولة ما زالت قطر تحقق النجاحات الادارية بصورة مميزة واصبح تنظيمها للبطولة احدى الخبرات التي يجب ان تكون مرجعا للفيفا لوضع شروط تنظيم هذه البطولة مستقبلا.

اعتقد ان الجماهير هم نجم البطولة الاول فقد انعشوا البطولة بمشاركاتهم اليومية في الفعاليات التي تنظمها اللجنة المنظمة يوميا وكما اشارت اللجنة المنظمة بأن متوسط حضور الجماهير وصل الى 50 الف متفرج لمباريات الدور الاول وهي نسبة حضور نفسها بطولة موسكو 2018.

الجميع يشعر بالأمن والسعادة بالاقامة بقطر وحسن ضيافتها.

التعامل مع رئيس الدولة «الشيخ تميم» امر يصعب تصديقه فهو موجود بالملاعب اكثر من الجماهير وبصماته على من يدعم البطولة لا تحصى... فشكرا تميم المجد.

التغطية الاعلامية لقناة «اس بي ان» شيء خيالي يجب ان نتعلم منهم كيف ندير التغطية الاعلامية للمباريات وتحليل المباريات وفن الحوار...!

نعم كل شيء مميز يأتي بالمال ولكن «ادارة» هذه الاموال هي الاهم تفهم ما تفهم مو مشكلتي؟

مكافآت الفرق المشاركة والحكام والفرق التي ستفوز بالبطولة شيء لا يحدث الا في كأس العالم بكرة القدم... امر مشرف لكل من شارك في البطولة. ونرجع لكم لاحقا.... والله من وراء القصد.