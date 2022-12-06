جيرو: سعيد بالهداف التاريخي

دوليه

أبدى أوليفييه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا، سعادته باعتلاء قائمة الهداف التاريخي للديوك بعد الفوز على بولندا 3-1 في ثمن النهائي. وصرح جيرو عبر قناة TF1 الفرنسية: إنه حلم طفولتي. لقد تجاوزت تييري هنري وفي بطولة كبيرة بحجم كأس العالم. لقد تحدث معي الكثيرون وأكدوا لي أن هذا الإنجاز قادم، والآن سأضع هذا الرقم ورائي، وأسعى لتسجيل مزيد من الأهداف.

وأضاف: إنه إنجاز استثنائي، كما أن هذا الهدف وضعنا على الطريق الصحيح خاصة بعد إضاعة منتخب بولندا 3 فرص خطيرة، لذا أنا سعيد للغاية من أجل الفريق وعائلتي وأصدقائي. وتابع ضاحكا: لقد تلقيت العديد من رسائل التهنئة، أما تييري هنري بالتأكيد سنعرف رد فعله في الأيام القادمة، تجاوز رقمه القياسي فخر كبير لي، وأنا بحالة بدنية جيدة تساعدني على تسجيل المزيد.

واستطرد: قلت لمبابي أنا أحبك، لأنني كنت محبطا للغاية في بداية اللقاء لعدم نجاحي في استغلال بعض الكرات العرضية التي مررها. وأتم جيرو تصريحاته: المغامرة مستمرة، لقد أوجدنا أجواء إيجابية داخل غرفة خلع الملابس، وأكدنا فيما بيننا أنه لابد من روح الترابط إذا أردنا تحقيق إنجاز ما، وجاءت المكافأة للفريق على أرض الملعب.

